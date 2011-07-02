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Spor

Wimbledon'da şampiyon Kvitova

Wimbledon Tek Kadınlar'da şampiyon, Maria Sharapova'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Çek raket Petra Kvitova oldu.

02 Temmuz 2011 03:00

T24 - Wimbledon Tek Kadınlar'da şampiyon, Maria Sharapova'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Çek raket Petra Kvitova oldu.



NTV Spor'dan canlı olarak yayınlanan Wimbledon Tek Kadınlar Finali'nde şampiyon, Maria Sharapova'yı 2-0 yenen Çek raket Petra Kvitova oldu. Kvitova, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaştı.


Turnuva boyunca set vermeyen Sharapova, bu maçtaki iki seti de kaybederek şampiyonluk umutlarını yitirdi.


Maçın ilk oyununda servis kıran Sharapova, ikinci oyunda servisini kırdırınca avantajını kaybetti. Daha sonra oyuna ağırlığını koyan Kvitova, rakibinin bir servisini daha kırarak ilk seti 6-3 aldı ve maçta 1-0 öne geçti.


İkinci sete de Sharapova'nın servisini kırarak başlayan Kvitova, daha sonra bu avantajını kaybetti. İkinci sette toparlanan Sharapova, altıncı oyunda rakibinin servisini kırarak sette durumu 3-3 getirdi. Ancak rakibine cevap vermekte gecikmeyen Çek Kvitova, Sharapova'nın servisini yedinci oyunda da kırarak, sette 4-3 öne geçti ve büyük bir avantajı eline geçirdi.


Kalan oyunlarda servisini kırdırmayan Kvitova, maçın ikinci setini de 6-4 kazanarak Wimbledon Tek Kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.



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