Wimbledon’da Rafael Nadal laneti

2008 yılında 5 setlik epik finalin ardından Wimbledon'la adı özdeşleşen İsviçreli Roger Federer'i, 2010 yılında da Çek sporcu Tomas Berdych'i yenerek şampiyon olan tenisçi Rafael Nadal, son 4 yılda turnuvada varlık gösteremedi ve genç tenisçiler karşısında sürpriz yenilgiler alarak turnuvada havlu attı.

Tenisseverler 2010 yılında çeyrek finalde Roger Federer'i, yarı finalde Novak Djokovic'i eleyerek finale kadar çıkan Tomas Berdych örneğinde olduğu gibi şampiyonluğun en büyük favorilerinden Nadal'ı eleyen isimlerden başarılı bir performans beklese de hiçbiri bir turdan fazla ileriye gitme başarısını gösteremedi.

2012 yılında ikinci turda 2 numaralı seribaşı Nadal ile eşleşen dünya sıralamasının 100 numaralı ismi Çek sporcu Lukas Rosol, ilk kez katıldığı Wimbledon'da rakibini 3-2 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Kariyerinde hiç şampiyonluğu bulunmayan 26 yaşındaki Rosol'un turnuvadaki başarısı fazla sürmedi ve üçüncü turda Philipp Kohlschreiber'e 3-0 yenilerek evine döndü.

Sakatlığı nedeniyle çim kort sezonuna tam olarak hazırlanamayan 5 numaralı seribaşı Nadal, 2013 yılında bu kez ilk turda dünya klasmanında 135. sırada yer alan Belçikalı raket Steve Darcis karşısında set alamadan turnuvada havlu attı. İkinci turda Lukasz Kubot ile eşleşen 29 yaşındaki Darcis, sakatlığını gerekçe göstererek maçtan çekildi.

Geçen yıl merkez kortta 2 numaralı seribaşı Nadal karşısında etkileyici bir performans sergileyen erkekler dünya sıralamasının 144 numarası Avustralyalı Nick Kyrgios, korttan 3-1 galip ayrılarak adını son 8 sporcu arasına yazdırdı. Profesyonel kariyerinin en büyük başarısını eden 19 yaşındaki Kyrgios, çeyrek finalde Kanadalı Milos Raonic'e 3-1 yenilmekten kurtulamadı.

Nadal'a karşı son sürpriz galibiyet Perşembe günü ikinci tur maçında Alman Dustin Brown'dan geldi. Dünya klasmanında 102. sırada yer alan 30 yaşındaki Brown, İspanyol rakibini 3-1 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı. Rasta saçıyla farklı bir tenisçi profili çizen, bir dönem maddi sıkıntılar nedeniyle turnuvalara ailesinin aldığı karavanla giden ve Wimbledon'da antrenörü olmadan mücadele eden Brown, üçüncü turda karşılaştığı 22 numaralı seribaşı Sırp Viktor Troicki'ye 6-4, 7-6, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.