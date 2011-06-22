-WIMBLEDON'DA MERAKLA BEKLENEN MAÇI ISNER KAZANDI WIMBLEDON (A.A) - 21.06.2011 - Wimbledon Tenis Turnuvası'nda geçen yıl tarihin en uzun maçını oynayan John Isner ile Nicolas Mahut arasında bu yılki randevuyu yine Isner kazandı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wimbledon Tenis Kulübü'nde oynanan maçta, dünya klasmanında 47. sırada yer alan John Isner, 94. sıradaki Nicolas Mahut'yu 7-6, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek ikinci tura yükseldi. İki yılda inşa edilen ve bu yıl hizmete giren 2 bin kişi kapasiteli 3. kortta oynanan maçın ilk setinde, iki tenisçi de servis kırma şansı yakalayamadı ve kendi servis oyunlarını kazandı. 6-6 eşitliğin ardından oynanan tie-breakte rakibine 7-4 üstünlük sağlayan Isner, seti de 7-6 kazandı. Geçen yılki maçta Amerikalı Isner ilk seti 6-4 kazanmıştı. 47 dakika süren sette, Isner 3, Mahut 4 ace attı. Fransız tenisçi, 2 çift, 5 basit hata yaparken, Amerikalı rakibi 3 basit hataya karşılık hiç çift hata yapmadı. İlk sette Isner, ilk servisin oyuna girme oranında yüzde 64'e 54 üstünlük sağladı. İlk servislerden kazanılan puanlarda Mahut yüzde 81, Isner ise yüzde 76 başarı sağladı. Amerikalı tenisçi 15, Fransız raket 17 doğrudan puan getiren vuruş yaptı. İlk setin en hızlı servisini 201 kilometreyle Isner attı. 26 dakika süren ikinci sette, 4. oyunda Mahut'nun servisini kıran Isner, kendi servis oyununu da kazanarak 4-1 öne geçti. 8. oyunda bu başarısını yineleyen Amerikalı tenisçi, seti 6-2 kazanmasını bildi. Bu sette Fransız tenisçi, Isner karşısında varlık gösteremedi. Isner, çift hata yapmadığı sette, ilk servisten puan kazanma oranını yüzde 81'e, doğrudan puan getiren vuruş sayısını da 23'e yükseltti. Mahut'nun ilk servisten puan kazanma oranı yüzde 72'ye gerilerken, 29 yaşındaki raket hiç doğrudan puan getiren vuruş yapamadı. Bu sette Isner, 4 servis kırma şansından ikisini değerlendirdi, Mahut ise yakaladığı tek fırsattan yararlanamadı. Geçen yıl 2 ve 3. setleri kazanan Mahut, bu maçın 3. setinde ilk kez servis kırarak ve doğrudan puan getiren vuruşlarıyla maça tutunmaya çalışsa da 8. oyunda servis kıran Amerikalı tenisçi buna izin vermedi ve 6-6 eşitliğin ardından bir kez daha tie-break uygulamasına gidildi. Tie-break'te 8-6 üstünlük sağlayan Isner, seti 7-6, maçı da 3-0 kazandı. Bu yıl 3. kez mücadele ettiği Wimbledon'da daha önce ilk ve ikinci turlarda elenen Isner, maçı 8 ace, 2 çift ve 10 basit hatayla, turnuvaya tek erkeklerde 5 kez katılan ve 3. tura kadar yükselen Mahut ise 8 ace, 6 çift ve 16 basit hatayla tamamladı. Isner 3, Mahut ise 1 kez servis kırma başarısını gösterdi. -TARİHİ MAÇ- Geçen yıl 18. kortta oynanan ve 8 saat 11 dakikada biten son seti bile o güne kadar ki en uzun maçtan daha fazla süren mücadeleyi, son setin oyunlarında 70-68 üstünlük sağlayan Isner 3-2 kazanmıştı. Isner, 2 kez ertelenen ve 3 güne yayılan karşılaşmada attığı 112 ''ace'' ile bir maçta en çok ''ace'' atan tenisçi olurken, Mahut da 103 ''ace'' ile ikinci sırayı almıştı. Karşılaşmada, en uzun maç, en uzun set, en çok oyun oynanan maç, en çok ''ace'' atılan maç rekorları kırılmıştı. Bu yılki mücadele toplam 2 saat 3 dakika sürdü. -VERDASCO, 2-0 GERİDEN GELEREK KAZANDI- Günün en çekişmeli maçlarından biri Çek Radek Stepanek ile turnuvanın 21 numaralı seri başı raketi İspanyol Fernando Verdasco arasında oynandı. 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 geriye düşen 27 yaşındaki Verdasco, 3-6, 6-7 ve 7-9'luk setlerle korttan 3-2 galip ayrılarak bir üst tura çıkmayı başardı. Merkez Kortta Fransız Jeremy Chardy ile karşılaşan 2 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, rakibini 6-4, 6-1 ve 6-1'lik setlerle turnuvanın dışında bıraktı. Djokovic, ikinci turda Kevin Anderson-Illya Marchenko maçının galibiyle karşılaşacak. Merkez Kortta günün son maçında, tek bayanlarda turnuvada 5 numaralı seri başı Rus Maria Sharapova ile vatandaşı Anna Chakvetadze tur mücadelesi verdi. 2004 yılında Wimbledon'da şampiyonluk yaşayan Sharapova, maçı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.