Wimbledon'da ilk finalist Djokovic

Wimbledon'a bir numaralı seribaşı olarak katılan Novak Djokovic ile Grigor Dimitrov, finale çıkabilmek için kozlarını paylaştı. Setlerde 3-1 öne geçen Djokovic gülen taraf oldu.

Karşılaşma dengeli başlarken, ilk hamle Sırp raket Djokovic'ten geldi. 5. oyunda rakibinin servisini kıran 2011 Wimbledon şampiyonu, bir daha hata yapmayınca ilk seti 6-4 ile aldı.

Spor365'te yer alan haberde Çim kort sezonunun hazırlıkları kapsamında ATP Queens'te zafere ulaşan ve çeyrek finalde son şampiyon Andy Murray'i eleyen Bulgar oyuncu Dimitrov ise ikinci sete iyi başlayan taraftı. Yine servis kırdırarak oyunlarda geri düşen Dimitrov; buna rağmen iki servis birden kırdı ve 6-3 ile setlerde durumu dengeye getirdi.

Setlerdeki bu denge sahaya da yansırken; üçüncü setin galibi tie-break ile belirlendi. Bu kritik noktada çift hata yapan Dimitrov, seti kaybetti ve tekrar geri düştü. Dördüncü sette ise mücadelenin dozu yüksekti. Çim zemin üzerinde dengede kalmakta zorlanan Dimitrov, sete büyük enerjiyle başladı. Servisini kırdırsa da telafi etmeyi bilen Bulgar oyuncu, seti tie-break'e taşıdı. Burada üç tane set puanını değerlendiremeyen Dimitrov, yine bir çift hata yaptı ve üstünlük Djokovic'e geçti. Son noktada tecrübesini kullanan ve yakaladığı ikinci maç puanında maçı bitiren Djokovic, finale yükselmeyi başardı.

Daha önce Dimitrov'a kaybetmeyen Djokovic, bu istatistiğini sürdürürken; finalde Milos Raonic - Roger Federer maçının galibiyle karşılaşacak.