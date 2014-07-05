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Spor

Wimbledon'da finalin adı Djokovic-Federer

Wimbledon'dan turnuvayı en çok kazanan raketlerden biri olan Federer, finalde Djokovic'i yenmesi halinde bu rekorun tek sahibi olacak

05 Temmuz 2014 10:14

Sezonun üçüncü "grand slam" tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic'in rakibi Roger Federer oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wimbledon Tenis Kulübü kortlarında oynanan günün ikinci yarı final maçında, tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile 8 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic karşılaştı.

Maçın başlamasından itibaren rakibinden üstün bir performans sergileyen Roger Federer, özellikle file önünde kazandığı sayılarla ilk seti 6-4 aldı.

Oyun ritmini tutturan 33 yaşındaki Federer, ikinci sette de rakibinin servisini kırarak avantajı eline geçirdi ve bu seti de 6-4 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

Karşılaşma boyunca daha fazla basit hata ile oynayan Raonic karşısında üçüncü sette de etkili "backhand"leriyle sayılar bulan tecrübeli raket, 1 saat 41 dakika süren maçın son setini de 6-4 aldı ve 3-0'lık skorla finalde Sırp Djokovic'in rakibi oldu.

Günün diğer yarı final maçında Novak Djokovic, Bulgar rakibi 11 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov'u 3-1 yenerek adını finale yazdırmıştı.

Wimbledon'dan daha önce 7 kez zaferle ayrılarak eski tenisçi ABD'li Pete Sampras'la turnuvayı en çok kazanan raket konumundaki Federer, finalde Djokovic'i yenmesi halinde bu rekorun tek sahibi olacak.

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, yarın 6 numaralı seribaşı Petra Kvitova ile 13 numaralı seribaşı Eugenie Bouchard tek kadınlar finalinde mücadele edecek.

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