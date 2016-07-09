T24 LogoT24 Logo
Spor

Wimbledon'da finalin adı belli oldu; Murray-Raonic

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Andy Murray, yarı finalde Tomas Berdych'i 3-0 yenerek finale yükseldi

09 Temmuz 2016 01:22

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da 2013 yılının şampiyonu 29 yaşındaki Büyük Britanyalı Andy Murray, 2010 yılında final oynayan 30 yaşındaki Çek Tomas Berdych'i 1 saat 57 dakika süren mücadelede 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Merkez kortta oynanan maçta rakibinin beş kez servisini kıran Murray, 2012 ve 2013'ün ardından üçüncü kez turnuvada finale çıkma başarısını gösterdi. Büyük Britanyalı tenisçi, finalde 6 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic ile eşleşti.

Murray, grand slam turnuvalarında 11 kezle en çok finale çıkan Büyük Britanyalı isim oldu ve 10 kez final oynayan vatandaşı Fred Perry'i geride bıraktı.

Turnuvada 10 Temmuz Pazar günü oynanacak finalde karşılaşacak Murray ve Raonic, daha önce 9 maç oynadı. Murray, bu maçların 6'sında korttan galibiyetle ayrıldı.

ETİKETLER

milos raonicandy murraywimbledonfinal

İlgili Haberler

Federer, Wimbledon'a veda etti

Wimbledon yarı finalinde Milos Raonic, Roger Federer'i 3-2 yenerek finale yükseldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24