Wimbledon'da finalin adı belli oldu; Murray-Raonic

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da 2013 yılının şampiyonu 29 yaşındaki Büyük Britanyalı Andy Murray, 2010 yılında final oynayan 30 yaşındaki Çek Tomas Berdych'i 1 saat 57 dakika süren mücadelede 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Merkez kortta oynanan maçta rakibinin beş kez servisini kıran Murray, 2012 ve 2013'ün ardından üçüncü kez turnuvada finale çıkma başarısını gösterdi. Büyük Britanyalı tenisçi, finalde 6 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic ile eşleşti.

Murray, grand slam turnuvalarında 11 kezle en çok finale çıkan Büyük Britanyalı isim oldu ve 10 kez final oynayan vatandaşı Fred Perry'i geride bıraktı.

Turnuvada 10 Temmuz Pazar günü oynanacak finalde karşılaşacak Murray ve Raonic, daha önce 9 maç oynadı. Murray, bu maçların 6'sında korttan galibiyetle ayrıldı.