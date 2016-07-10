Wimbledon'da çift kadınlarda Williams'ların zaferi

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyon olan ABD'li Serena Williams, ablası Venus Wililams ile mücadele ettiği çiftlerde de Timea Babos-Yaroslava Shvedova ikilisini 2-0 yenerek aynı gün ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da devam eden sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, çiftlerde final mücadelesi veren ABD'li Serena ve Venus Wililams kardeşler, merkez korttaki maçta 5 numaralı seribaşı Macar Babos ile Kazak Shvedova ikilisini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Eurosport'taki habere göre, tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber'i 2-0 yenerek Wimbledon'da 7, kariyerinin ise 22. grand slam zaferini ulaşan ve bu alanda rekoru elinde tutan Alman Steffi Graf'ı yakalayan Serena Wililams, 4 saat arayla aynı kortta ikinci şampiyonluğunu çiftlerde aldı.

Grand slam turnuvalarında toplam 13 şampiyonluğu bulunan Williams çifti, 2012 yılındaki Wimbledon'dan sonra ilk çiftler zaferini elde etti. Venus Williams, tek kadınlar çeyrek finalinde Kazak Shvedova'yı 2-0 yenerek turnuva dışında bırakmıştı.

Williams çifti 350 bin sterlin para ödülünün sahibi olurken, Babos-Shvedova çifti 175 bin sterlin elde etti.