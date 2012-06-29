Wimbledon'da büyük sürpriz: Nadal elendi

Wimbledon'da ikinci turda büyük bir sürpriz yaşandı. Turnuvanın 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, NTV Spor’dan canlı yayınlanan karşılaşmada Çek rakibi Lukas Rosol’a 3-2 mağlup olarak sürpriz bir şekilde elendi.



Turnuvanın favori ismi Rafael Nadal'ın, Rosol'a 2. turda yenileceği ve Wimbledon'a havlu atacağı kimsenin aklına gelmezdi. Ama beklenmeyen oldu ve dünya sıralamasının 100 numaralı ismi Lukas Rosol, 5 set sonunda Nadal'ı 3-2 yenerek turnuva dışına itme başarısı gösterdi.

Nadal, 26 yaşındaki ve Wimbledon kariyerinde bu turdan önce kazandığı maç dışında galibiyeti olmayan rakibi karşısnda ilk seti tie-break ile 7-6 kazandı. 2. ve 3. seti 6-4’lük oyunlarla kaybeden Nadal, 4 sette Rosol'a 6-2 lik üstünlük kurdu ve maçı son sete taşımayı bildi. Bu setten sonra maça yarım saat ara verildi.

Ancak Rosol pes etmedi. Verilen aradan sonra maça daha diri ve istekli başlayan Rosol etkili forehandleriyle Nadal'a zor anlar yaşattı. Rakibinin harika oyununa cevap veremeyen İspanyol raket final setini 6-4 kaybederek karşılaşmadan 3-2 yenik ayrıldı.

Nadal tam 7 yıl sonra bir grand slam turnuvasına 2.turda veda ederek büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Oynadığı başarılı oyunla tüm tenis severleri şaşkına çeviren Lukas Rosol, Wimbledon kariyerindeki 2. maçını kazanmış oldu. Rosol 3.turda alman Philipp Kohlschreiber ile karşılaşacak.