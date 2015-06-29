Wimbledon Tenis Turnuvası başlıyor

Dört Grand Slam turnuvasından biri olan ve dünyanın en eski tenis turnuvası unvanını taşıyan Wimbledon Tenis Turnuvası bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da başlıyor.

Tenis dünyasının yıldızları 12 Temmuz'a kadar çim kortta mücadele edecek. Oyunların bu yıl 129.'su düzenleniyor.

Turnuvanın ilk maçında, geçen yılın şampiyonu Sırp raket Novak Djokovic, Alman rakibi Philipp Kohlschreiber'le TSİ 15.00'te karşı karşıya gelecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Andy Murray'in 2013'teki şampiyonluğu yeniden alıp alamayacağı, Novak Djokovic'in Fransa Açık'taki yenilgisinin telafi edip edemeyeceği Wimbledon'ın bu yıl merak edilenleri arasında.

ABD'li kadın raket Serena Williams yine gözlerin üzerinde olacağı yıldızlardan.

İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafael Nadal, Çek Petra Kvitova, Rus Maria Sharapova da dikkatle izlenecek isimler arasında.

Bu yılki mücadelede büyük ödül 26.75 milyon Sterlin.

Önümüzdeki günlerde Londra'da hava sıcaklıklarının aratacak olması nedeniyle bu yılki turnuvanın şimdiye kadarki en sıcak Wimbledon olabileceği belirtiliyor.

Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 30 derecenin üstüne çıkmasının beklendiği bildiriliyor.

Wimbledon, karşılaşmaları izlemek isteyenlerin oluşturduğu bilet kuyruklarıyla da ünlü.

Bu yıl, 13 gün sürecek karşılaşmaları yaklaşık yarım milyon ziyaretçinin izlemesi bekleniyor.

Wimbledon izleyiciler açısından çilek yeme geleneğiyle de meşhur.

Bu yılki turnuvada 140 binden fazla çilek kapı satışı öngörülüyor.