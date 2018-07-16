Wimbledon şampiyonu Yankı Erel: Kupayı şehitlerimize, gazilerimize armağan ediyorum

Sezonun üçüncü Grand Slam Turnuvası Wimbledon'da genç çiftlerde şampiyon olarak tarihi bir başarı elde eden milli tenisçi Yankı Erel, kupayı 15 Temmuz şehit ve gazilerine armağan etti.

Grand slam turnuvasında şampiyonluk yaşayan ilk Türk erkek tenisçi olan Yankı, açıklamalarda bulundu.

Finlandiyalı partneri Otto Virtanen ile çiftler kupasını kaldıran Yankı, "Bu kupayı 15 Temmuz'da kazanmam beni daha çok onurlandırdı, gururlandırdı. Kupayı şehitlerimize, gazilerimize armağan ediyorum. Kupayı böylesi bir günde kazanmak beni hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. O yüzden çok mutluyum. Kupayı aileme ve hocama da armağan ediyorum. Türkiyem'e armağan ediyorum" diye konuştu.

Yankı, bundan sonraki hedefleriyle ilgili, "Grand slam kupasını teklerde de kazanmayı hedefliyorum. Gençlik Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandım. Ekimdeki olimpiyatlarda elimden gelen her şeyi yapacağım. Orada da bir ilki başaracağım." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Açık'tan sonra profesyonelliğe geçeceğini belirten Yankı, "Nika Kakulia hocamla bir program yaptık. Profesyonelliğe geçiyoruz. Daha çok 25 bin dolar, challenger, futures kovalayacağız." dedi.

Yankı, final maçında şampiyonluk servisini atarken hissettikleriyle ilgili "Servise yürürken çok büyük heyecan vardı, titriyordum. Çünkü şampiyonluk için servis atıyorsunuz, sonuçta Wimbledon. Servis oyununu kaybedeceğim hiç aklıma gelmedi. 'Kesin kazancağız' diye o servisleri attım. Kendime çok güvenerek attım." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en iyileriyle aynı masada oturacağım"

Turnuvada ikinci turda maç puanını çevirdiklerine ve sonunda kupayı kazandıklarına işaret eden Yankı, şunları kaydetti:

"Son puana kadar oynamanız gerekiyor. Bunu burada çok iyi yaşadım. Daha ötesini yaşayamam. Maç puanından çevirip şampiyon oldum. Servisiniz ve servis karşılamanız iyi olursa çiftlerde herkesi yenebilirsiniz. Wimbeldon ve ne diyeceğimi bilmiyorum. Şampiyonluk balosuna katılacağım. Novak Djokovic, Angelique Kerber orada olacak. Dünyanın en iyileriyle aynı masada oturacağım ve kupamı da orada alacağım. Çok heyecanlıyım."

"Yankı çok büyük iş çıkardı"

Mili tenisçi Yankı Erel'in antrenörü Nika Kakulia ise "Yankı verdiğimiz emekleri kortta yansıtınca çok gururlanıyorum. İnanılmaz gururluyum. Türkiye'ye böyle önemli bir kupayı birlikte kazandırdık" dedi.

Kakulia, Yankı'nın çabasını takdir ederek, "Üç gün boyunca çok büyük iş çıkardı. Bundan sonraki hedefimiz, olimpiyat ve ABD Açık. Türkiye'yi oralarda da en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" şeklinde görüş belirtti.