Wimbledon heyecanı başlıyor

Çim kortta oynanan tek grand slam turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nda birbirinden ünlü sporcular 2 hafta boyunca NTV Spor ekranlarında sporseverlerle bir araya geliyor.



Tenis sporunun en eski ve en prestijlisi kabul edilen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 126.sı, bu sene 25 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Londra'dan canlı yayınlarla NTV Spor ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.



Erkeklerde Djokovic, kadınlarda Sharapova!



İngiltere'nin başkenti Londra'da pazartesi günü başlayacak Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, Dünya klasmanında ilk sırada yer alan Novak Djokovic ile Maria Sharapova, 1 numaralı seribaşı olarak mücadele edecek.



Kuralar



Roland Garros'ta yedinci şampiyonluğunu elde eden geçen yılın Wimbledon finalisti Rafael Nadal, Brezilyalı Thomaz Bellucci ile Wimbledon'da 6 kez şampiyon olma başarısını gösteren İsviçreli raket Roger Federer ise İspanyol Albert Ramos ile tur mücadelesi verecek.

İngilizler'in şampiyonluk umudu 4 numaralı seri başı Andy Murray, 2006 yılında dünya klasmanında 3. sıraya kadar yükselen Rus Nicolay Davydenko, 5 numaralı seri başı Fransız Jo-Wilfried Tsonga da Avustralyalı Lleyton Hewitt karşısında tur arayacak.

Kadınlarda ise Wimbledon'da ikinci şampiyonluğunu arayan 1 numaralı seri başı Rus Maria Sharapova, Anastasia Rodionova ile eşleşti.

İlk tur maçlarında 2 numaralı seri başı Belarus Victoria Azarenka, ABD'li Irina Falconi ile 3 numaralı seri başı Agnieszka Radwanska, Magdalena Rybarikova ile geçen yılın şampiyonu 4 numaralı seri başı Petra Kvitova ise Özbek Akgül Amanmuradova ile karşı karşıya gelecek.

2002, 2003, 2009 ve 2010 yıllarında Wimbledon'da şampiyon olan 6 numaralı seri başı Serena Williams da Çek Barbora Zahlavova Strycova ile tur mücadelesi verecek.

Türkiye’nin Spor Kanalı NTV Spor’dan canlı yayınlanacak olan bu önemli turnuva, aynı anda NTV Spor HD ve ntvspor.net’ten de takip edilebilecek.