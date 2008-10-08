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Spor

Williams'tan erken veda

Teniste tek bayanlar klasmanında Moskova'da başlayan Kremlin Cup'ta Venus Williams, Flavia Pennetta'ya 3 setin ardından yenildi.

08 Ekim 2008 03:00


Teniste tek bayanlar klasmanında Moskova'da başlayan Kremlin Cup'ta Venus Williams, Flavia Pennetta'ya 3 setin ardından yenildi.


Teniste tek bayanlar klasmanında Moskova'da başlayan Kremlin Cup'ta Venus Williams, Flavia Pennetta'ya 3 setin ardından yenildi. 18. sırada yer alan İtalyan raket, 6-4, 2-6 ve 6-4'lük setlerin ardından gülen taraf olurken, Williams karşısında da 3-1 öne geçmiş oldu.

Erkekler tekte mücadele eden Nikolay Davydenko, Fransız rakibi Florent Serra'yı 6-1 ve 7-5 mağlup etti. Kremlin Cup'a sakatlıkları devam eden 2 numaralı Serena Williams ve 6 numaralı Maria Sharapova katılamadı.

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