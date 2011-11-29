T24 LogoT24 Logo
Spor

Williams için veda töreni düzenlenecek İSTANBUL (A.A)

29 Kasım 2011 01:17

-Williams için veda töreni düzenlenecek İSTANBUL (A.A) - 28.11.2011 - Beşiktaş Kulübü, NBA'deki lokavt süresince erkek basketbol takımında forma giyen ünlü ABD'li oyuncu Deron Williams için veda töreni düzenliyor.  NBA'de lokavtın sona erecek olması nedeniyle ülkesine dönecek Williams, Beşiktaş Milangaz'ın yarın EuroChallenge Kupası B Grubu dördüncü maçında Hollanda'nın ZZ Leiden takımıyla Beşiktaş Milangaz Arena'da yapacağı maçta, siyah-beyazlı taraftarlara veda edecek.  Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Milangaz Arena'daki Kartal Yuvası mağazasında 18.00 ile 19.00 saatleri arasında, orijinal lisanslı formalarını taraftarlar için imzalayacak olan Williams, ZZ Leiden maçı öncesi salonda taraftarlara hitaben bir konuşma yapacak. Salon üzerindeki platforma ABD'li yıldızın dev bir formasının çekileceği, ışık gösterileriyle zenginleştirilecek veda gecesinde Williams ile NBA'e dönecek olan Semih Erden'e de plaket verileceği kaydedildi.  Williams ve Semih Erden, törenin ardından karşılaşmayı kenardan izleyecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24