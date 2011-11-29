-Williams için veda töreni düzenlenecek İSTANBUL (A.A) - 28.11.2011 - Beşiktaş Kulübü, NBA'deki lokavt süresince erkek basketbol takımında forma giyen ünlü ABD'li oyuncu Deron Williams için veda töreni düzenliyor. NBA'de lokavtın sona erecek olması nedeniyle ülkesine dönecek Williams, Beşiktaş Milangaz'ın yarın EuroChallenge Kupası B Grubu dördüncü maçında Hollanda'nın ZZ Leiden takımıyla Beşiktaş Milangaz Arena'da yapacağı maçta, siyah-beyazlı taraftarlara veda edecek. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Milangaz Arena'daki Kartal Yuvası mağazasında 18.00 ile 19.00 saatleri arasında, orijinal lisanslı formalarını taraftarlar için imzalayacak olan Williams, ZZ Leiden maçı öncesi salonda taraftarlara hitaben bir konuşma yapacak. Salon üzerindeki platforma ABD'li yıldızın dev bir formasının çekileceği, ışık gösterileriyle zenginleştirilecek veda gecesinde Williams ile NBA'e dönecek olan Semih Erden'e de plaket verileceği kaydedildi. Williams ve Semih Erden, törenin ardından karşılaşmayı kenardan izleyecek.