Williams gözyaşlarını tutmadı



Madrid Tenis Turnuvası'na sakatlığı nedeniyle ilk turda veda eden Serena Williams, Dünya Tenis Birliği'nin sert tur kurallarına ağır eleştiriler getirdi.



Serena Williams, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın ilk turunda, Francesca Schiavone ile karşı karşıya geldi. İlk seti 6-4 kaybeden dünya 2 numarası, diz sakatlığı nedeniyle 2. Sette oyunu bıraktı ve turnuvaya ilk turda veda etti.



Amerikalı raket, maçın ardından, Dünya Tenis Birliği WTA'in katı tur kurallarına ağır eleştiriler getirdi. Daha önce turnuvaya katılacağını ilan ettiği için, korta çıkmaması halinde ağır bir ceza alacağını vurgulayan Williams, "Oynayıp oynamamak konusunda bir seçim şansım yoktu. Sakat olup olmamanız tur yöneticileri için önemli değil. Fransa Açık'a kadar dizimi korumam gerekiyor. Ancak korta çıkmazsanız, ölü ya da diri ağır şekilde cezalandırılıyorsunuz" diye konuştu.



Williams bununla birlikte, sakatlığının Fransa Açık'taki şansını etkilemeyeceğini söyledi.



Kariyeri boyunca 10 grand slam şampiyonluğu kazanan başarılı tenisçi daha önce de, hiç grand slam zaferi bulunmayan Dinara Safina'nın dünya sıralamasında 1 numaraya kadar yükselmesini eleştirmişti.



