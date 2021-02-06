Williams F1, yeni otomobilini 5 Mart'ta tanıtacak

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Formula 1'in yeni sezonunda çıkış arayan ekiplerinden Williams, yeni otomobilini gelecek ay tanıtacağını duyurdu.

FW43B ismi verilen otomobilin 5 Mart'ta yapılan lansman ile görücüye çıkacak.

2021 sezonu, Williams'ın yeni sahipleri ile geçirdiği ilk tam sezon olacak. F1'in en köklü ekiplerinden olan takımı Williams ailesi geçen sene Dorilton Capital'e satmıştı. Franks Williams'ın artık takım sahibi olmamasına rağmen Dorilton Capital otomobillerin isimlerinde FW'nin yer almaya devam edeceğini bildirdi.