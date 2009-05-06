Williams: Dünyanın en iyi tenisçisi benim



Serena Williams'ın henüz Grand Slam şampiyonluğu bulunmayan Dinara Safina'nın genel klasmanda 1 numaraya yükselmesine itirazı sürüyor. Amerikalı tenisçi, "herkes gerçek 1 numaranın kim olduğunu biliyor" sözleriyle genç meslektaşına gönderme yaptı.



Rus tenisçi Dinara Safina, 2 hafta önce, Serena Williams'ı yerinden ederek dünya sıralamasının zirvesine yerleşti. En azından gelecek pazartesiye kadar da Williams'ı ikinci sırada tutacak.



Safina bugüne kadar hiç Grand Slam turnuvası kazanmadı ama konumunu hak ettiği görüşünde. 23 yaşındaki sporcu, kendine "dünya 1 numarası" unvanını yakıştıramayanlara 2 Grand Slam finalinde oynadığını ve bu sezon 4 turnuva kazandığını hatırlatıyor. Fakat Serena Williams'ı ikna edememiş gibi görünüyor.



Williams, İtalya Açık Tenis Turnuvası'nda düzenlediği bir basın toplantısında "hepimiz gerçek bir numaranın kim olduğunu biliyoruz. Açıkça söylemek gerekirse dünyanın en iyi tenisçisi benim." diye konuştu.



27 yaşındaki Amerikalı raket, en çok hangi rakibinden çekindiği sorusuna ise "muhtemelen kendimden. Ben her zaman kendimi yenerim" yanıtını verdi.



Williams, Grand Slam'lerdeki 10 tekler zaferinden sonuncusunu bu sezonun başında Avustralya Açık'ta elde etmiş, finalde karşılaştığı safina'ya sadece 3 oyun vermişti.



