T24 LogoT24 Logo
Spor

Williams: Dünyanın en iyi tenisçisi benim

06 Mayıs 2009 13:33


Serena Williams'ın henüz Grand Slam şampiyonluğu bulunmayan Dinara Safina'nın genel klasmanda 1 numaraya yükselmesine itirazı sürüyor. Amerikalı tenisçi, "herkes gerçek 1 numaranın kim olduğunu biliyor" sözleriyle genç meslektaşına gönderme yaptı.

Rus tenisçi Dinara Safina, 2 hafta önce, Serena Williams'ı yerinden ederek dünya sıralamasının zirvesine yerleşti. En azından gelecek pazartesiye kadar da Williams'ı ikinci sırada tutacak.

Safina bugüne kadar hiç Grand Slam turnuvası kazanmadı ama konumunu hak ettiği görüşünde. 23 yaşındaki sporcu, kendine "dünya 1 numarası" unvanını yakıştıramayanlara 2 Grand Slam finalinde oynadığını ve bu sezon 4 turnuva kazandığını hatırlatıyor. Fakat Serena Williams'ı ikna edememiş gibi görünüyor.

Williams, İtalya Açık Tenis Turnuvası'nda düzenlediği bir basın toplantısında "hepimiz gerçek bir numaranın kim olduğunu biliyoruz. Açıkça söylemek gerekirse dünyanın en iyi tenisçisi benim." diye konuştu.

27 yaşındaki Amerikalı raket, en çok hangi rakibinden çekindiği sorusuna ise "muhtemelen kendimden. Ben her zaman kendimi yenerim" yanıtını verdi.

Williams, Grand Slam'lerdeki 10 tekler zaferinden sonuncusunu bu sezonun başında Avustralya Açık'ta elde etmiş, finalde karşılaştığı safina'ya sadece 3 oyun vermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24