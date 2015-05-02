İngiltere'nin kraliçesi doğdu!

Prens William ile evli olan Cambridge Düşesi Kate’in bir kız bebek dünyaya getirdiği açıklandı. Küçük prenses taht sıralamasında, dedesi Prens Charles, babası Prens William ve ağabeyi Prens George'un ardından dördüncü olacak.

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada Cambridge Düşesi Catherine'in yerel saatle 08:34'te bir kız bebek dünyaya getirdiği kaydedildi. Prens William'ın doğum sırasında Kate'in yanında olduğu belirtilirken, hastanenin önünde bekleşen kalabalık yeni kraliyet bebeğini "Kız oldu!" bağırışlarıyla kutladı.

Bebeğin ve annenin sağlığının iyi olduğu, bebeğin 3 kilo 714 gram olduğu kaydedildi.

Doğum sancıları başlayan prenses bu sabah TSİ 4:00 sularında Kensington Sarayı'ndan araçla Saint Mary's Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Çiftin ilk çocukları Prens George da Temmuz 2013'te aynı hastanede dünyaya gelmişti.

William ve Kate'in kızı, Prens Charles, Prens William ve Prens George'un ardından İngiltere kraliyet tahtının dördüncü sıradaki varisi konumunda.

Bebeğin ismi henüz belli değil

Küçük prenses taht sıralamasında, dedesi Prens Charles, babası Prens William ve ağabeyi Prens George'un ardından dördüncü olacak. Bebeğe verilecek isim henüz açıklanmadı. Anketlerde bebeğin kız olması durumunda Alice, Charlotte ya da Diana adını taşıyacağı tahmin ediliyordu.

Cambridge Dükü William ile eşi Kate'in ilk bebekleri 22 Temmuz 2013'te dünyaya gelmiş ve bebeğe "George Alexander Louis" ismi verilmişti. İskoçya’daki St Andrews Üniversitesi’nde eğitim görürken tanışan çift, 29 Nisan 2011'de Westminster Katedrali'nde görkemli bir törenle evlenmişti.