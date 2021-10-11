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Dünya

William Shatner'ın da katılacağı uzay yolculuğu hava koşulları nedeniyle ertelendi

Star Trek'in Kaptan Kirk'ü, çarşamba günü uzaya gidecek

11 Ekim 2021 08:19

Star Trek serisinin Kaptan Kirk’ü William Shatner’in uzaya gönderileceği Blue Origin seyahati hava koşulları nedeniyle ertelendi. 

Blue Origin’in görev operasyon ekibi, 12 Ekim Salı günü için rüzgarlı hava tahminleri nedeniyle uçuşun bir gün sonraya, 13 Ekim Çarşamba gününe alındığını duyurdu.

Star Trek serisinde Kaptan Kirk’ü canlandıran 90 yaşındaki William Shatner da bu yolculukta yer alacak. Shatner, bu hafta katıldığını bir etkinlikle Bezos’un kendisine “Uzaydaki en yaşlı adam olacaksın” dediğini anlattı.

Shatner, uçuşta "konuk" olarak yer alacak. 

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