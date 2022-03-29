Will Smith, Oscar sahnesinde Chris Rock'a tokat attığı için özür diledi: Çizgiyi aştım

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Oscar Ödülü Töreni'nde sahneye çıkarak eşi hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith, bir özür mesajı yayımladı.

Will Smith, "Şiddetin her formu zehirli ve yok edicidir. Dün akşam Akademi Ödülleri'ndeki davranışım kabul edilemez ve bağışlanamazdı. Hakkımda şaka yapılması mesleğimin bir parçası; ancak Jada'nın sağlık durumu hakkında şaka yapılmasını kaldıramadım ve duygusal davrandım" açıklamasında bulundu.

"Senden kamu önünde özür dilemek istiyorum Chris" diyen Smith, "Çizgiyi aştım ve hatalıydım. Utanıyorum; yaptıklarım olmak istediğim adamı göstermiyor" ifadelerini kullandı.

Will Smith, ödülleri veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden ve başrolünü oynadığı King Richard filminin ekibinden de özür diledi.

Ne olmuştu?

Chris Rock, sahnedeyken bazı çiftleri tiye alan şakalar yaptıktan sonra Jada Pinkett Smith'in saçı olmadığına dikkat çekti ve "Jane'in Zaferi'nin yeni filmi ne zaman geliyor?" diye alaycı bir biçimde sordu. Ridley Scott'ın yönettiği 1997 tarihli 'Jane'in zaferi' filminde Demi Moore, saçları 3 numara olan, özel eğitim alan bir askeri canlandırıyordu

Smith, şakadan sonra sahneye çıkıp Rock'a sert bir tokat attı. Smith sahneden inerken Rock, "Vay be. Will Smith beni fena tokatladı" dedi.

Smith, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırdı. Rock, bunun karşılığında, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" dedi. Smith, sesini daha da yükselterek tekrar, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" ifadelerini kullandı.

Rock, olayı tiye almaya çalışarak, "Bu televizyon tarihinin en büyük gecesiydi" diye konuştu.

Smith, daha sonra ödülünü almak için sahneye çıktığında davranışı nedeniyle özür diledi.

Jada Pinkett Smith, daha önce geçirdiği saç kıran rahatsızlığı nedeniyle saçlarının döküldüğünü açıklamıştı.