Will Smith'in Oscar tokatı sonrası önlem: Tony Ödülleri'nde "şiddete tolerans gösterilmeyeceği" vurgulandı

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Broadway tiyatrosunda üstünlüğe verilen Tony Ödülleri yapımcıları, Oscar Ödül Töreni’nde Will Smith’in sunucu Chris Rock’a attığı tokatın ardından önlem aldı. Yapımcılar, törende şiddetin yasak olacağına dair bir uyarı gönderdi.

The Hill’de yer alan habere göre, Tony Ödülleri yapımcıları potansiyel katılımcılara kuralların yer aldığı bir yazı gönderdi. Yazıda, “Tony Ödülleri’nin katı bir şiddet karşıtı politikası bulunuyor” ifadesi yer aldı. Şiddet eylemine başvuran kişinin derhal salondan çıkarılacağı belirtildi.

Oscar Ödül Töreni’nde aktör Will Smith, eşinin rahatsızlığıyla ilgili şaka yapan sunucu Chris Rock’a sahneye çıkarak tokat atmıştı. Olaydan sonra özür dileyen Smith, 10 yıl boyunca Oscar törenlerinden yasaklandı. Öte yandan Smith’in hemen tokattan sonra salondan çıkarılmaması, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü aldığı sırada alkışlanması tepki çekmişti.