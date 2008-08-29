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Spor

Wilkins: “İtalyan takımları çok zayıf”

Eski İngiliz milli oyuncu Ray Wilkins, Seri A kulüplerinin bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteremeyeceğini iddia etti ve İtalyan futbolunu ‘zayıf’ olarak betimledi.

29 Ağustos 2008 03:00


Eski İngiliz milli oyuncu Ray Wilkins, Seri A kulüplerinin bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteremeyeceğini iddia etti ve İtalyan futbolunu ‘zayıf’ olarak betimledi.

Geçtiğimiz sezon Avrupa’da kötü bir sezon geçiren Seri A kulüpleri, çeyrek finalin ötesini görememişlerdi.

Bir dönem Milan forması da giyen Manchester United ve Chelsea’nin eski ortasaha oyuncusu Wilkins, Sky Sports’a yaptığı açıklamada bu sezonun da İtalyan takımları açısından kötü geçeceğini iddia etti.

“İtalyan futbolu şu an düşüşte. Geçtiğimiz sezon birkaç kez İtalyan takımlarını izledim ve şunu söyleyebilirim ki, her açıdan vasatı aşamıyorlar.”

“İnter’in dışında Avrupa’da zirveye çıkacak bir takım göremiyorum. Onların da en büyük kozu yeni teknik direktörleri Jose Mourinho.”

1976 ve 1986 yılları arasında İngiliz milli takımının 86 kez formasını giyen Wilkins, iki kez de Dünya Kupası’nda yer almıştı.

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