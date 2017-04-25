Wilders'ten Suudi Arabistan'ın BM Kadın Komisyonu'na seçilmesine tepki

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, Suudi Arabistan'ın "Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'na seçilmesine tepki gösterdi. Wilders Holalnda hükümetinden, ülkesinin BM'nin insan hakları kuruluşlarına desteğini kesmesini istedi.

Wilders, "Develer bile kadınlardan daha değerli sayılıyor" dediği Suudi Arabistan'ın kadın hakları konusundaki bir komisyona seçilmesinin saçma olduğunu savundu.

Ana muhalafet lideri Wilders, konuyu Hollanda Parlamentosu'nun gündemine taşıdı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders'in yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren Wilders, hangi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bu karara destek olduğunu sordu.

Wilders, Hollanda hükümetinin Suudi Arabistan'a destek verip vermediğini ya da komisyona seçilmesinden dolayı kutlayıp kutlamadığı sorusuna da her verdi.

Suudi Arabistan'da "develerin bile kadınlardan daha değerli sayıldığını" dile getiren aşırı sağcı lider, bu kararın "şeriat rejimi altında ezilen kadınların suratına atılmış bir tokat" olduğunu savundu.

Wilders, artık Hollanda'nın, "insan hakları kulüpçükleri" dediği BM kuruluşlarına bir kuruş bile yardımda bulunmaması çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan geçen hafta BM'de yapılan seçimde, 2018-2022 dönemi için Kadın Statüsü Komisyonu'na seçilmişti. Komisyon, kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik haklarını güvence altına almayı amaçlıyor.

BM üyesi 54 ülkenin oy kullandığı seçimde Suudi Arabistan 15 oy almıştı. Suudi Arabistan, kadın hakları konusunda sicili en kötü ülkeler arasında sayılıyor.

2017 yılında önceliğini, "değişen iş dünyasında kadının ekonomik güçlenmesi" olarak belirlenen Kadın Statüsü Komisyonu'nun yeni üyesi Suudi Arabistan, kadınların iş gücüne katılım konusunda dünyada sondan 8. sırada bulunuyor.

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan insan hakları örgütü UN Watch Direktörü Hillel Neur, bu kararı "kundakçıyı itfaiyenin başına getirmek" diye tanımlayarak, tepki göstermişti.

Neur, Suudi Arabistan'da doğumundan ölümüne kadar kadınlar hakkındaki bütün kritik kararların erkekler tarafından alındığını söyledi.

Suudi kadınların, sadece erkek yakın akrabaları eşliğimde kamusal alana çıkabildikleri belirtiliyor. Ülkede kadınlar eğitim, evlilik, seyahat, tıbbi müdahale gibi bir çok konuda erkeklerden izin almak zorunda.

Suudi Arabistan daha önce de BM İnsan Hakları Komisyonu'na seçilmişti.