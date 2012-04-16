Wilders’ten Gül karşıtı kampanya: Gül evinde kal!

Hollanda milletvekili Geert Wilders, Cumhurbaşkanı Gül’ün ziyareti öncesinde internette kampanya başlattı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hollanda-Türkiye ilişkilerinin 400’üncü yılı için önümüzdeki hafta bu ülkeyi ziyaret etmesinden hemen önce Hollanda’nın en çok satan gazetesi De Telegraaf’a röportaj verdi.

Vatan gazetesinin haberine göre; Cumhurbaşkanı Gül, temelleri çoğulculuğa dayanan Avrupa’da gelişen İslamofobi’yi, tehlikeli bulduğunu belirterek hoşgörü çağrısında bulundu.

Hollanda’daki İslam ve yabancı karşıtı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders’i “İslamafobiye, aşırılığa çağıran, radikalleri besleyen kişi” olarak tanımladı. Buna rağmen ziyareti sırasında Wilders ile karşılaşması durumunda el sıkışmaktan geri durmayacağını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Gül, Wilders için, “Gelip yerinde görürse ülkemizi, ne kadar ön yargılı olduğunu yerinde görmüş olur” ifadelerini kullandı.

Gül’ün bu sözlerinin gazetede yayınlanmasının ardından Wilders bir kampanya başlattı.

Twitter’da “Türk mizahı: Hiristiyan’ı taciz eden, Kürtler’e saldıran, Hamas dostu İslamcı Gül hoşgörü şikayetinde bulunuyor!” diye yazarak #Gulstayhome (Gül evinde kal) isimli bir konu başlığı açtı.

Kısa sürede ırkçı Hollandalılar’ın da desteğiyle bu konu ülkenin en çok konuşulan Twitter konusu oldu. Cumhurbaşkanı Gül'ün yarın başlayacak ziyaret öncesinde hava gerginleşti.

Ziyareti sırasında birçok kutlamaya katılacak olan Gül, başta Hollanda Kraliçesi Beatrix ve Başbakanı Mark Rutte olmak üzere birçok yetkili ile görüşmelerde bulunacak.

Gül’ün Hollandalı yetkililerle görüşmelerinin ana gündeminde, iki ülke arasındaki ticaret bulunuyor.

Türkiye’de en fazla yatırım yapan AB ülkesi Hollanda, kutlamalar vesilesiyle Türkiye ile ticari ilişkilerini daha da geliştirmeyi hedefliyor.