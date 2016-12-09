Wilders 'ayrımcılık'tan suçlu bulundu

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in Fas kökenlilere yönelik sözleri nedeniyle "ırkçılık, ayrımcılık, hakaret ve toplumda kin ve nefreti körükleme" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı.

Amsterdam'da görülen davada mahkeme, Wilders'in 2014 yılında yaptığı konuşma sırasında Faslılara yönelik sözleri nedeniyle "ayrımcılık ve hakaret" suçu işlediğine hükmetti. Wilders'in düşünce özgürlüğünün sınırlarını ihlal ettiğini açıklayan mahkeme, Wilders'in "kin ve nefreti körükleme" suçunu ise işlemediği sonucuna vardı.

Ceza almadı

Ancak mahkeme tarafından suçlu bulunan Wilders ceza almadı. Yargıçlar, Wilders'in suçlu bulunduğu hükmün 'ceza olarak yeterli' olduğuna hükmetti. Hükmün, halen milletvekilliği görevini sürdüren Wilders'in görevi üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmuyor.

Duruşmaya katılmayan Wilders, davayla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, kararı görmezden geleceğini söylemişti. Anketlere göre, davanın başlamasının ardından Özgürlükler Partisi Hollanda'da ilk sıraya yükseldi. Hollanda'da 2017'nin Mart ayında parlamento seçimleri yapılacak.

Wilders, 2014 yerel seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, “Bu şehirde ve Hollanda’da çok mu, az mı Faslı istiyorsunuz?” sorusunu sormuş, ardından aldığı “Az” cevabı üzerine, “Gereğini yaparız” demişti. Wilders, seçim kampanyası sırasında "Eğer Faslılar daha az olsa Lahey daha az sorunlu bir kent olurdu" ifadelerini kullanmıştı.

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AFP/dpa/BÖ/GA