Wilbur Ross: Çin ile ticaret görüşmelerine ara verildi

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Ekim (DHA) – ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD ve Çin arasındaki ticari görüşmelere ara verildiğini söyledi.

Ross, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Bu duruma devam eden bir çıkmaz diyebilir miyim bilmiyorum. Her müzakerede olduğu gibi bu durumda da karışıklıklar var ve bazen ara veriliyor, bazen aktif görüşmeler gerçekleştiriliyor. Şu an, biraz ara vermemiz gerekiyor gibi görünüyor.”

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında karşılıklı ek gümrük vergileri sebebiyle artan ticari gerilimlerin ardından, iki ülkenin anlaşma için yakın zamanda yeniden bir araya gelmeye hazır olmadığını söylemiş ve “Çin anlaşma yapmak istediğini söyledi, ben onların anlaşma yapmak için hazır olmadığını söyledim. Her yıl bizim ülkemizden 500 milyar dolar kazanıyorlardı ve bunu durdurmanın zamanı geldi” demişti.