Wikipedia'daki 'Avustralya başkanları' listesine ismini ekleyen 12 yaşındaki çocuk: Başbakanlık dönemim sakindi

Brisbane şehrinde yaşayan Orley Fenelon isimli çocuk Wikipedia'daki Avustralya başkanları listesine 30. başbakan olarak kendi ismini ekledi.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'un altına kendi ismini koyan Fenelon görev başlangıç tarihi olarak 10 Nisan 2016'yı seçti.

Wikipedia sitesi değişikliği fark etmediği gibi bu konuda herhangi bir haber ya da siyasi bir tepki de ortaya çıkmadı.

BBC Newsbeat'e konuşan Fenelon "Arkadaşlarımla Amerikan başkanlık seçimini konuşurken "Orley Başbakan" fikri ortaya çıktı. Bunu Instagram'a koydum ve daha sonra da Wikipedia sayfasını değiştirdim" dedi.

Fenelon yaptığı değişikliğin hemen silineceğini düşünmüş. Ama silinmemiş.

"Başbakanlık dönemim sakindi"

Ortaokul öğrencisi Fenelon "Öyle bir noktaya geldi ki birisi Avustralya politikası hakkında kitap yazacak ve beni de içine koyacak diye düşündüm" diyor.

"Başbakanlığım döneminde pek bir şey olmadı. Sakin bir dönemdi" diye ekliyor gülerek.

Orley Fenelon'un şimdiki hayali internet üzerinden muziplik yapmak.

Ama eğer bir gün başbakan olursa Avustralya'ya cumhuriyet getireceğini ve ülkenin başı olan kraliçeyi tahtından indireceğini söylüyor.

Ama şimdilik 7. sınıfındaki derslerine geri döndü.