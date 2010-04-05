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Dünya

Wikipedia'da Gülen kavgası

Dünyanın en kitlesel yayınlarından olması nedeniyle cemaat Wikipedia'ya el attı.

05 Nisan 2010 03:00

T24 - Dünyanın en kitlesel yayınlarından olması nedeniyle cemaat Wikipedia'ya el attı.

Ünlü elektronik ansiklopedi Wikipedia'da yıllardır süren bir tartışma yaşanıyor. Wikipedia'nın İngilizce yayınlanan "Fethullah Gülen" maddesi sürekli değişiyor. Bu tartışmanın nedeni Gülen'in bu madde altında övülmesini isteyen cemaat taraftarları ile site editörlerinin objektif tavrının uyuşmaması.

Fethullah Gülen'i "düşünür ve bilgin" olarak tanıtırken Wikipedia'nın pek çok editörü, bu tür övgülerin her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği ansiklopediye zarar vereceğini savunuyor.

Gülen hakkında bilgi sahibi olmak isteyen pek çok insanın Wikipedia'yı kullanması nedeniyle ansiklopedi cemaat tarafından önemseniyor.

Dünyanın en kitlesel yayınlarından olması nedeniyle cemaat ansiklopediyi stratejik öneme sahip olarak görüyor. Ansiklopediye müdahale eden Gülen yandaşları incelendiğinde ise profilin ABD'li öğrencilerden oluşması dikkat çekiyor.

Cemaatin taraftarları son olarak Gülen'in 1998 yılında ortaya çıkan bazı videoların deşifrelerini Wikipedia'dan kaldırttılar. Kimi zaman yazılanları silmeye kadar giden savaş Wikipedia'da halen cemaat taraftarları ile site editörleri arasında sürüyor.



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