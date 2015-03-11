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Dünya

Wikipedia, NSA'ya dava açtı

Wikipedia'nın kurucularından Jimmy Wales, 'NSA internetteki yasal olmayan izlemeleri sona erdirmeli' dedi

11 Mart 2015 09:25

Wikipedia’nın sahibi Wikimedia Foundation ile Amnesty İnternational USA ve İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi 9 kuruluş, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’na (NSA) dava açtı.

NSA’nın merkezinin bulunduğu Maryland eyaletinde Wikimedia Vakfı, Rutherford Enstitüsü, The Nation Magazine, Amnesty International USA, PEN American Center, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ulusal Kriminal Suç Avukatları Birliği, Kadınlar için Küresel Fon ve Latin Amerika Washington Ofisi tarafından açılan davada, davacıları Amerikan Sivil Haklar Birliği temsil edecek.

“Wikipedia v. NSA” adı verilen davada birlik, NSA’yı, e-posta, internet sayfaları ve arama motorları da dahil Amerika’nın uluslararası internet iletişimini geniş çaplı izleyerek ve devasa verileri saklayarak, özgürlüklerin korunduğu Anayasa’nın 1'inci ve 4'üncü ek maddelerini ihlal etmekle suçluyor.

Bunun yanında, insan hakları örgütleri, medya ve enformasyon sağlayan kuruluşlardan oluşan davacılar, işlerinin ABD dışındaki insanlarla hassas konularda iletişimi gerekli kıldığını belirterek, NSA’nın izleme yönteminin kendi işlerini yapmalarının, hayati bilgileri edinmelerinin ve işlerinin gerektirdiği mahremiyeti sağlamalarının önüne geçtiğini ileri sürüyor.

Birliğin avukatlarından Patrick Toomey, yaptığı açıklamada, NSA’nın yaptığı türden izlemelerin özel hayatı ciddi biçimde ihlal etmek anlamına geldiğini kaydederek, bunun da ifade özgürlüğünün altını kazıdığına dikkati çekti. Toomey, “Sıradan Amerikalı, internet kullandığı zaman omuzlarının arkasında hükümetin kendisini izlediği endişesine sahip olmamalı” ifadesini kullandı.

Wikimedia Foundation Yönetim Kurulu Başkanı Lila Tretikov da Wikipedia’nın ifade, bilgi ve sorgulama özgürlüğüne dayanarak kurulduğunu ifade ederek, “NSA, internet kullanıcılarının özel hayatını ihlal ederek, bilgiyi anlama ve bilgi yaratımındaki en merkezi yeteneklerden olan entelektüel özgürlüğü de tehdit etmektedir” açıklamasında bulundu.  

Wikipedia'nın kurucularından Jimmy Wales da New York Times'a yazdığı makalede, mahkemeden NSA'nın internetteki bu tür izlemelerini sona erdirmesini istediklerini kaydetti.  

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