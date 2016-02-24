Wikipedia, 'iç savaşın' yaşandığı ülkelere Türkiye'yi de ekledi

Dünya üzerinde yaşanan ‘iç savaşlar' hakkında ülkelerin haritaları üzerinde bilgi veren en yaygın sanal ansiklopedisi Wikipedika, Türkiye'de sıcak çatışmanın sürdüğü alanların haritasını yayımlamaya başladı. Haritada, PKK eylemleri ve açıklamaları aynı renkle verildi. Özyönetimin ilan edilen Varto, Sur, Hizan, Hakkari, Edremit, Silvan, Dargeçit, Derik, Nusaybin, Cizre, Silopi, Şırnak, İdil, Yüksekova, Doğubayazıt gibi il ve ilçeler sıcak savaş bölgeleri olarak işaretlendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Haritada aynı zamanda İstanbul'un Sultangazi ilçesinin Gazi Mahallesi ve Maltepe ilçesinin Gülsuyu Mahallesi de sıcak çatışma bölgeleri olarak işaretlendi.

Dünya üzerinde iç savaşın yaşandığı bölgeleri harita üzerinden gösteren Wikipedia, savaşın seyrine ilişkin anlık bilgi paylaşıyor. Savaşan tarafların, ekonomik, siyasi, askeri gücüne ilişkin bilgilerin verildiği haritada, aynı zaman da ihtilafın tarihi, arka planına ilişin de kronoloji veriliyor. Daha önce Mısır, Libya, Yemen, Irak, Suriye, Tunus gibi ülkelerin iç savaş haritalarını yayımlayan Wikipedia, son olarak Türkiye'yi iç savaş kategorisinde değerlendirerek harita yayımlamaya başladı.