Wikipedia, erişim engelini AYM'ye taşıyor

Hakkında Türkiye'den erişim engeli getirilen İnternet ansiklopedisi Wikipedia, kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

29 Nisan günü sabah saatlerinde erişim engeli getirilen Wikipedia, kararın iptal edilmesi için Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvrumuş ve başvuru reddedilmişti.



Wikipedia'ya erişim neden engellendi?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, Wikipedia'ya söz konusu içeriklerin kaldırılması için uyarılarda bulunuldu. Wikipedia'ya Türkiye'yi DAEŞ terör örgütüyle aynı zeminde gösteren içeriklerin kaldırılmaması aksine Wikipedia tarafından koruma altına alınması nedeniyle erişim engeli geldi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, 29 Nisan'da erişimi BTK tarafından engellenen Wikipedia hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Wikimedia vakfının yaptığı başvuru mahkeme tarafından reddedildi. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Wikipedia sitesinin bağlı bulunduğu Wikimedia adlı vakfın, Wikipedia'ya erişim engellenmesi kararına yaptığı itirazı reddetti.