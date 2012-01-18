Wikipedia ekranını kararttı

T24 -

Büyük medya şirketleri tarafından destek gören Siber Korsanlığı Durdurma Yasası (SOPA) ve IP Koruma Yasası adındaki yasa tasarıları, ABD’de yasa dışı veri indirme ve film ve televizyon dizilerinin internet üzerinden yasa dışı izlenmelerini engellemeyi amaçlıyor. Ancak Wikipedia ve teknoloji uzmanları, bu yasaların, şirketlere telif haklarını ihlal ettiğini öne sürerecekleri her siteyi kapatma şansı vereceğini öne sürüyor.Wikipedia bugün sayfasında yaptığı açıklamada, “Bedava bilgini olmadığı bir dünyayı hayal edin. On yılı aşkın bir süredir, milyonlarca saat harcayarak insanlık tarihindeki en büyük ansiklopediyi oluşturduk. Bugün, ABD Kongresi herkese açık ve bedava internee büyük zarar verebilecek yasaları değerlendiriyor. İnsanlara bilinç kazandırmak için, Wikipedia’yı 24 saatliğine karartıyoruz” denildi.