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Dünya

Wikipedia ekranını kararttı

İnternetin en büyük bedava ansiklopedisi Wikipedia, ABD’de yürürlüğe konacak SOPA, siber

18 Ocak 2012 02:00

T24 - İnternetin en büyük bedava ansiklopedisi Wikipedia, ABD’de yürürlüğe konacak SOPA, siber korsanlıkla mücadele yasasını protesto etmek için 24 saat boyunca sayfasını karartma eylemine başladı. SOPA direniş Günü ilan edilen güne, birçok intenret sitesi Wikipedia’ya destek vermek için sayfalarını karartma kararı aldı.



Büyük medya şirketleri tarafından destek gören Siber Korsanlığı Durdurma Yasası (SOPA) ve IP Koruma Yasası adındaki yasa tasarıları, ABD’de yasa dışı veri indirme ve film ve televizyon dizilerinin internet üzerinden yasa dışı izlenmelerini engellemeyi amaçlıyor. Ancak Wikipedia ve teknoloji uzmanları, bu yasaların, şirketlere telif haklarını ihlal ettiğini öne sürerecekleri her siteyi kapatma şansı vereceğini öne sürüyor.

Wikipedia bugün sayfasında yaptığı açıklamada, “Bedava bilgini olmadığı bir dünyayı hayal edin. On yılı aşkın bir süredir, milyonlarca saat harcayarak insanlık tarihindeki en büyük ansiklopediyi oluşturduk. Bugün, ABD Kongresi herkese açık ve bedava internee büyük zarar verebilecek yasaları değerlendiriyor. İnsanlara bilinç kazandırmak için, Wikipedia’yı 24 saatliğine karartıyoruz” denildi.


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