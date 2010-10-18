Wikilieaks 500 bin yeni belgeyi açıklayacak

T24 - ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, bu ay Wikilieaks örgütü tarafından yayımlanması beklenen Irak savaşı hakkındaki 500 bine yakın belgenin incelenmesi için 120 kişilik ekip oluşturulduğunu açıkladı.

Pentagon sözcüsü Albay Dave Lapan, Wikileaks’in yaptığı açıklamalara dayanarak bir bilgi sızıntısının ne zaman olacağını bilmediklerini ancak Pazartesi ve Salı günü için böyle bir ihtimale hazır olduklarını belirtti.



Öte yandan, konuya yakın kaynaklar, belgelerin en erken bir hafta içinde yayımlanacağını iddia etti. 500 bin belgenim yayımlanması halinde, Temmuz ayında Afganistan savaşı hakkında yayımlanan 70 bin belgenin ardından Wikileaks bilgi sızdırma alanında yeni bir rekora imza atacak. Afganistan savaşı belgelerinin ortaya çıkarılması, ABD tarihindeki en büyük güvenlik ihlali olmuştu.



Albay Lapen, Irak savaşı belgelerini incelemek için bir araya gelecek ekibin, Afganistan savaşı belgelerini inceleyen kişilerden oluştuğunu ifade etti. Son yıllarda Irak savaşı üzerindeki tartışmalar ABD’de azalırken, yeni belgelerin ortaya çıkmasının Ebu Garip hapishanesindeki işkence skandalı gibi konuları tekrar gündeme getirmesi bekleniyor.



Dahası, belgelerin ortaya çıkmasının ardından hala merkezi hükümet kurma çalışmalarını sürdüren Irak’ın politikasına nüfuz eden iç ve dış güçler üzerinde yeni tartışmalar doğabileceği belirtiliyor.



