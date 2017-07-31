Wikileaks'ten yeni ifşaat: Macron'un seçim kampanyasına ilişkin e-postalar sızdırıldı

Wikileaks, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim kampanyasına ilişkin yazışmaların yer aldığı e-posta arşivini yayımladı.
Söz konusu arşivin Mart 2009 ve Nisan 2017 arasındaki tarihleri kapsadığı belirtilirken, arşivin 21.075 adet elektronik posta içerdiği açıklandı.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre WikiLeaks, elektronik postaların Macron'un seçim kampanyasına ait olduğunun DKİM (Domain Keys Identified Mail) adlı sistem ile doğrulandığını da vurguladı.
WikiLeaks toplam e-posta sayısının 71. 848 olduğunu ancak bunlardan sadece 21.075'in 'doğrulanmış' olarak işaretlenmiş olduğunu belirtti.
Ancak WikiLeaks'ten yapılan açıklamada geri kalan e-postaların çoğunun da 'istatiksel örnekleme' ile doğru olarak kabul edilebileceği ifade edildi.