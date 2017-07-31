Wikileaks'ten yeni ifşaat: Macron'un seçim kampanyasına ilişkin e-postalar sızdırıldı

Wikileaks, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim kampanyasına ilişkin yazışmaların yer aldığı e-posta arşivini yayımladı.

Söz konusu arşivin Mart 2009 ve Nisan 2017 arasındaki tarihleri kapsadığı belirtilirken, arşivin 21.075 adet elektronik posta içerdiği açıklandı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ​WikiLeaks, elektronik postaların Macron'un seçim kampanyasına ait olduğunun DKİM (Domain Keys Identified Mail) adlı sistem ile doğrulandığını da vurguladı.

WikiLeaks toplam e-posta sayısının 71. 848 olduğunu ancak bunlardan sadece 21.075'in 'doğrulanmış' olarak işaretlenmiş olduğunu belirtti.

Ancak WikiLeaks'ten yapılan açıklamada geri kalan e-postaların çoğunun da 'istatiksel örnekleme' ile doğru olarak kabul edilebileceği ifade edildi.