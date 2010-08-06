-WIKILEAKS'TEN YENİ DOSYA LONDRA (A.A) - 06.08.2010 - ABD ordusunun Afganistan savaşıyla ilgili yaklaşık 90 bin belgeyi internetten yayınlayan WikiLeaks internet sitesi, yaklaşık 1,4 GB'lik yeni bir dosyayı internet sitesine yerleştirdi. WikiLeaks sitesinde ''Insurance'' (sigorta) adıyla sıkıştırılmış formatta ve şifre korumalı olarak yer alan dosyanın açılması için gerekli şifrenin verilmemesi, sıkıştırılmış dosyanın gizlilik derecesi öncekilere göre daha yüksek belgeler içerdiği ve hükümet yetkililerinin site yöneticilerine yönelik baskılarının sürmesi durumunda dosyanın açılmasını sağlayacak şifrenin de açıklanacağı yönünde yorumlandı. WikiLeaks sitesinin yeni koyduğu 1,4 GB'lık dosyanın ABD'nin Afganistan savaşıyla ilgili daha önce yayınlanan ve 77 bin belge içeren dosyadan 20 kat büyük olduğu ifade edilirken, şifre uzmanlarına göre dosyanın şifrelenmesindeki güvenlik düzeyinin çok yüksek olması nedeniyle gerekli şifre bilinmeden dosyanın ''kırılarak'' açılması neredeyse imkansız. Merkezi ABD'de bulunan Kriptografi Araştırmaları kuruluşunun başkanlığını sürdüren kriptografi uzmanı Paul Kocher, ''şifre olmadan hiç kimsenin 'Insurance' dosyasının içinde ne olduğunu hakkında bir fikri olamayacağını'' söyledi. Dosya büyüklüğünün şifrelenmiş belgelerin ne kadar çok olduğunun göstergesi olduğunu dile getiren Kocher, ''Soru şu; bu bir blöf mü, yoksa gerçekten çok önemli belgeler mi var'' dedi. Dosyanın şifrelenmesinde AES256 olarak bilinen 256 bitlik şifrelemenin kullanıldığına işaret eden kriptografi uzmanları, AES256'nın ABD'de genellikle hükümet kurumları tarafından çok önemli belgelerin korunması amacıyla kullanıldığını kaydetti. WikiLeaks sitesi yetkilileri ise, ''sözkonusu dosyanın içeriği ve şifresinin ne zaman açıklanacağı gibi konuları tartışmak istemediklerini'' bildirdi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, WikiLeaks internet sitesinden, Afganistan savaşıyla yayınlanan belgelerin kaldırılmasını, henüz yayımlamadığı 15 bin kadar belgenin de kendilerine teslim edilmesini, Beyaz Saray da, ''ABD ile çalışan Afganlar ve müttefikleriin hayatlarını tehlikeye attığı'' gerekçesiyle WikiLeaks'in daha fazla belge yayınlamamasını istemişti. Şifre korumalı ve sıkıştırılmış formattaki ''Insurance'' ile 2004-2010 yılları arasındaki Afgan savaşıyla ilgili daha önce yayınlanan belgeleri wikileaks.org adresindeki siteden indirmek mümkün.