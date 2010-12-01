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WikiLeaks'teki 'XXX' kod adlı AKP 'köstebekleri'

Wikileaks belgelerinde 'XXX' diye kodlanan ve "Bu hükümetin geleceği yok" diyen Brütüsler aranıyor.

01 Aralık 2010 02:00

T24 - Ankara'da ABD'nin bilgi aldığı isimlerin gizli tutulması konuşuluyor. Wikileaks belgelerinde 'XXX' diye kodlanan ve "Bu hükümetin geleceği yok" diyen Brütüsler aranıyor, bir AKP'li kurmay "Bizimkiler gidip ötmüş" dedi.


Wikileaks depreminin Ankara'daki artçı sarsıntıları sürüyor. Wikileaks belgelerinde ABD'li diplomatların hükümet içinde bilgi aldıkları isimleri gizlemek için 'XXX' diye kodladığı görüldü.

'XXX' olarak tanımlamanan ve bilgi alınan kişilerden bazılarının Başbakanlık danışmanı ya da AKP'ye yakın kişiler olması dikkat çekerken bu kişilerin kim olduğu en çok sorulan soruların başında geliyor.

Türkiye'yle ilgili 27 belgede 10 adet 'XXX' var. Başbakanlık, AKP ve Dışişleri, üç ayrı ekiple Brütüsleri arıyor.

Washington'da bulunan Türkiye Byüükelçiliği ile Dışişleri Bakanlığı mensuplarından oluşturulan iki ayrı çalışma grubu, kurumdan herhangi bir sızmanın olup olmadığını araştırıyor.

Medyaya yansıyan haberlere göre, ilk olarak ABD elçiliğindeki dar kapsamlı yemeklere ve çeşitli davetlere katılan milletvekilleri mercek altına alındı.

AKP'li bir kurmay, "Bizimkiler gidip ötmüş. Demek ki yabancı diplomatlarla nasıl konuşulacağını tam olarak bilmiyoruz" dedi.

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