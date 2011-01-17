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Dünya

WikiLeaks'te sıra zenginlerde!

Bilgileri sızdıracak Rudolf Elmer, yatırımları bulunan 40'ı siyasetçi 2000 bireyin net malvarlıklarıyla ilgili bilgileri siteye verecek.

17 Ocak 2011 02:00

T24- İngiliz Observer gazetesinin yayımladığı habere göre, ABD Dışişleri yazışmalarını sızdıran WikiLeaks, bundan sonra zenginlerin sırlarını açıklayacak.  Gazeteye göre, Cayman adalarında operasyon direktörlüğü yapmış olan Rudolf Elmer, yatırımları bulunan 40'ı siyasetçi 2000 bireyin net malvarlıklarıyla ilgili bilgileri siteye verecek.


Observer gazetesi, düşük vergi ödeyerek finansal yatırım yapma olanağının sağlandığı yerlerin başında gelen Cayman adalarında operasyon direktörlüğü yapmış olan bir kişinin, yatırımları bulunan 2000 bireyin net malvarlıklarıyla ilgili bilgileri Wikileaks'e vermeye hazırlandığını duyuruyor.

Amerikalı ve İngilizlere ait bilgilerin Londra'da Wikileaks'e sunulduğunu belirten gazete bu isimler arasında 40 kadar siyasetçinin olduğunun iddia edildiğini de belirtiyor.

Observer, bilgileri sızdıran Rudolf Elmer'ın, "Bankaların asıl ürününün gizlilik olduğu ve bu gizliliği korumak için yalanlar söylenip suç işlendiği" yolundaki sözlerine de yer veriyor.

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