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Wikileaks’te Atatürk fotoğrafı

Wikileaks internet sitesinde yer alan duvar kağıtlarının birinde Atatürk fotoğrafı bulunuyor. Duvar kağıdında "Arşivleri açma zamanı" diye bir de not var.

03 Aralık 2010 02:00

T24 -   Yayınladığı belgelerle dünyanın gündemini değiştiren Wikileaks internet sitesinde yer alan duvar kağıtlarının birinde Atatürk fotoğrafı bulunuyor. Duvar kağıdında "Arşivleri açma zamanı" diye bir de not var.

 

ABD Dışişleri Bakanılığı’na ait gizli yazışmaları yayımlayarak büyük tartışmalara neden olan Wikileaks internet sitesinde ilginç bir detaya rastlandı.


Sitenin duvar kağıtlarının yer aldığı bölümdeki fotoğrafların birinde Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı bulunuyor. Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafının altındaki rafta da bir nargile var.


Açık kapının üzerinde ise eski ABD Başkanı Richard Nixon'ın fotoğrafı yer alıyor.


Sözkonusu duvar kağıdında "Arşivleri açma zamanı" ifadesi yer alıyor. Wikileaks sitesinde toplam 8 duvar kağıdı bulunuyor.



Wikileaks duvar kağıdında 'Atatürk' resmi


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