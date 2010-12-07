'WikiLeaks'le ne işimiz var'

T24 - Wikileaks'te, üç Türk şirketini ABD'nin çıkarları için stratejik olarak gösteren bir belge yayımlandı. Telefon yağmuruna tutulan şirket yöneticileri ise şaşkın, "Kendi halimizde çalışıyoruz. Wikileaks'te ne işimiz var" diye soruyorlar.



Yayımladığı belgelerle dünya gündemini meşgul eden Wikileaks şimdi de ABD'nin kendi sınırları dışındaki ulusal güvenliği için kritik saydığı stratejik nokta ve tesislerin yer aldığı bir listeyi yayımladı. Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de stratejik öneme sahip bölgelere yer verilen listede üç tane Türk şirketinin de ismi geçiyor. Makine-metal sanayi alanında Türkiye'nin önde gelen şirketleri arasında yer alan Ermaksan, Baykal ve Durmazlar Makine'nin yanısıra Türk Boğazları ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı da stratejik öneme sahip noktalar olarak gösteriliyor. Dün SABAH'ın ulaştığı Bursalı işadamları, Wikileaks'in yayımladığı listede kendi şirketlerinin isimlerini görünce oldukça şaşırdıklarını belirtti. Wikileaks'te adlarının geçmesine bir anlam veremediklerini belirten Baykal Makine Yönetim Kurulu Üyesi Murat Baykal, "Makine sanayi alanında faaliyet gösteren bir şirketiz ama Wikileaks'te yayımlanan belgelerde şirketimizin isminin hangi amaçla yer aldığını anlayamadık. Bizi listeye politik açıdan mı eklediler yoksa ekonomik ya da ticari mi? Buna anlam veremedik. Bizim bu tür şeylerle işimiz olmaz" dedi.



İlk 500 arasında

Şirketin isminin daha önce de ABD kaynaklarında 'hedefte olabilecek 100 nokta' arasında gösterildiğini hatırlatan Baykal, Kuzey Irak'ta altı ay önce petrol boru hattının döşenmesinde kullanılacak makineler için bir anlaşma imzaladıklarını ancak böyle bir listede yer almanın şaşkınlığını yaşadıklarını söyledi. Baykal, Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında yer alıyoruz. Makine sanayinde demire şekil vererek her şeyi üretebiliriz. Ermaksan ve Durmazlar Makine ile birlikte aynı kulvarda yer alıyoruz" diye konuştu.



