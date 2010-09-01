'Wikileaks'in tecavüz dosyası yeniden açılıyor

T24 - İsveçli yetkililer Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ye dair tecavüz suçlamalarını içeren dosyayı yeniden açıyor.



Gizli belgeleri internet üzerinden kamuya açan Wikileaks son olarak, siteye sızdırılan ABD'nin gizli savaş belgelerini yayımlamasıyla gündeme oturmuştu.



Julian Assange, tecavüzle suçlanışını Wikileaks'i susturma amaçlı bir komplo olarak değerlendiriyor.



Wikileaks kurucusu hakkında ortaya tecavüz iddiası ilk atıldığında, Stockholm savcılığı yaptığı soruşturma ardından bu yönde herhangi bir kanıt olmadığını açıklamıştı.



Savcılık, aynı dosyada bulunan ve İsveç kanunlarına göre çok daha hafif bir suç sayılan taciz iddiasını soruşturmaya devam ediyordu. Ancak polise şikayette bulunan kadının avukatı tecavüz dosyasının kapatılmasını temyize götürdü.



Temyiz başvurusunu değerlendiren yetkililer, tecavüz suçlamasına dair ilk soruşturmayı yeniden açıyor.



Kamu Soruşturmaları Direktörü Marianne Ny, tecavüz iddiasına dair "nihai bir karar verilmeden önce daha fazla inceleme yapılması gerektiğini" belirtti.



Ny, Wikileaks kurucusuna karşı getirilen taciz suçlamasının da "cinsel zorlama ve taciz" olarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı.



Suçlamaları kabul etmeyen Assange, kurucusu olduğu internet sitesi Wikileaks'in itibarını zedelemek isteyenlerin kişisel hayatına saldırdığını söylüyor.



Wikileaks, Temmuz ayında Afganistan'daki savaşa dair 70 bin Amerikan askeri belgesini yayımlamıştı.



Sızdırılan belgeleri büyük tepkiyle karşılayan Amerikalı yetkililer, bu bilgilerin koalisyon askerlerinin, Afganların ve Nato tarafına çalışan muhbirlerin hayatını tehlikeye atabileceğini öne sürüyor.





