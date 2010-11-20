Wikileaks'in kurucusuna tecavüz suçlaması

T24- Irak işgali hakkında 400 bin gizli belge açığa çıkaran internet sitesi Wikileaks'in kurucusu Julian Assange hakkında İsveç’te iki kadına tecavüz iddiasıyla tutuklama kararı çıktı.

Bir yıl içinde Afganistan ve Irak savaşına ilişkin yayımladığı gizli belgelerle dünyanın gündemine oturan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange hakkında İsveç’te iki kadına tecavüz suçundan tutuklama kararı verildi. Assange’ın avukatı Mark Stephens, suçlamaların, birbirlerinden sonradan haberdar olan iki kadının düzmece iddiaları olduğunu öne sürdü.

Stockholm savcısı, geçen ağustos ayında İsveç’i ziyaret eden Julian Assange hakkında, iki kadının tecavüz suçlaması ile savcılığa başvurmaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Savcı Marianne Ny, Assange hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını, sanığın ifadesini almak için arandığını açıkladı.

‘Resmî belge gönderilmedi’



Assange’ın, avukatı Stephens aracılığıyla yaptığı basın açıklaması şöyle: “Müvekkilim Assange, 21 ağustos günü İsveçli Expressen gazetesinde iki İsveçli kadına tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını öğrenmiştir. Söz konusu iki kadın, ilk önce müvekkilimle kendi rızalarıyla birlikte olduklarını beyan etmiş, ancak daha sonra birbirlerinden haberdar olduklarında, Assange’a tecavüz suçlaması yöneltmişlerdir. Müvekkilim hakkındaki tutuklama kararının 24 saat içinde Başsavcı Eva Finne tarafından geri çekilmesinin hemen akabinde bu defa siyasi bir figür olan Claes Borgstrom devreye sokulmuş, dava da Savcı Marianne Ny’e verilmiştir. Defalarca talep etmemize rağmen, İsveçli yetkililer, Avrupa Konvansiyonu’na aykırı olarak söz konusu iddialara ilişkin tek bir belge göndermemiştir. Şu anda Savcı Ny, müvekkilimi tutuklatmaya çalışmaktadır. Susma hakkına sahip olmasına rağmen Assange, yüzyüze, telefon ya da video konferans yoluyla ifade vermeyi önermiştir ancak reddedilmiştir. Savcı yetkisini suiistimal etmektedir.

Müvekkilim masum, suçlamalar ise yalan ve temelsizdir. Düzmece iddialar ve tuhaf hukuki yorumlamalarla müvekkilimin adı ve onuru karalanmıştır. Yaklaşık dört milyon internet sayfasında adı “tecavüz” sözcüğüyle birlikte geçmektedir.”