-WİKİLEAKS'IN KURUCUSU İSVEÇ'TEN OTURMA İZNİ ALAMADI STOCKHOLM (A.A) - 18.10.2010 - ABD'nin Afganistan'da yürüttüğü askeri operasyonlar ile ilgili gizli belgeleri kurucusu olduğu internet sitesi Wikileaks'de açıklayan Julian Assange, İsveç'ten çalışma ve oturma izni alamadı. Julian Assange'nın başvurusu ile ilgili karar konusunda bugün bir açıklama yapan Göçmen Dairesi görevlisi Gunilla Wikström, başvurunun kabul edilmeme nedenini gizli olduğu için açıklayamayacağını kaydetti. Wikström, Julian Assange'nin başvuru dilekçesinde bazı eksikler bulunduğunu da kaydetti. İki kadının, 18 Ağustosta ziyaret için geldiği İsveç'e çalışma ve oturma izni için başvuran Julian Assange hakkında tecavüz iddiasında bulunmaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, Julian Assange ile ilgili tecavüz suçlaması soruşturmasının devam ettiğini açıkladı.