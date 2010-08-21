-WIKILEAKS'İN KURUCUSU ASSANGE'YE TECAVÜZ SUÇLAMASI STOCKHOLM (A.A) - 21.08.2010 - Afganistan'daki ABD ordusunun operasyonlarına ilişkin çok gizli belgeleri yayımlayarak dikkatleri üzerine çeken Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'nin, tecavüz suçlamasından İsveç'te arandığı bildirildi. İsveç Savcılığı iletişim direktörü Karin Rosander, Julian Assange'nin iki farklı nedenden ötürü arandığını, bunlardan birinin tecavüz suçlaması olduğunu açıkladı. Assange hakkındaki ikinci suçlamanın ne olduğu ve arama kararının uluslararası çapta olup olmadığının açıklanmadığı belirtildi. Bu arada Expressen gazetesi, Assange'nin bir kadına saldırıdan da arandığını yazdı. Savcılığın internet sitesi de, yabancı uyruklu bir kişinin tecavüz ve saldırıdan arandığını doğruladı, ancak isim vermedi. Kendisine ulaşılamayan Assenge'nin yakın çevresinden bir kişi, bu suçlamaların "asılsız" olduğunu söyledi.