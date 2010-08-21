T24 LogoT24 Logo
Dünya

WIKILEAKS'İN KURUCUSU ASSANGE'YE TECAVÜZ SUÇLAMASI STOCKHOLM (A.A)

21 Ağustos 2010 16:46

-WIKILEAKS'İN KURUCUSU ASSANGE'YE TECAVÜZ SUÇLAMASI STOCKHOLM (A.A) - 21.08.2010 - Afganistan'daki ABD ordusunun operasyonlarına ilişkin çok gizli belgeleri yayımlayarak dikkatleri üzerine çeken Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'nin, tecavüz suçlamasından İsveç'te arandığı bildirildi. İsveç Savcılığı iletişim direktörü Karin Rosander, Julian Assange'nin iki farklı nedenden ötürü arandığını, bunlardan birinin tecavüz suçlaması olduğunu açıkladı. Assange hakkındaki ikinci suçlamanın ne olduğu ve arama kararının uluslararası çapta olup olmadığının açıklanmadığı belirtildi. Bu arada Expressen gazetesi, Assange'nin bir kadına saldırıdan da arandığını yazdı. Savcılığın internet sitesi de, yabancı uyruklu bir kişinin tecavüz ve saldırıdan arandığını doğruladı, ancak isim vermedi. Kendisine ulaşılamayan Assenge'nin yakın çevresinden bir kişi, bu suçlamaların "asılsız" olduğunu söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24