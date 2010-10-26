Wikileaks'in kurucusu Assange tehdit altında

T24 - Amerika'nın Irak işgaline dair 400 bin gizli belgeyi yayımlayan Julian Assange'ın hayatı tehdit altında. İzi sürülmesin diye kredi kartı kullanmayan, rezervasyonlarını takma adla yapan Assange bir yandan yakalanmamaya çalışırken diğer yandan medyanın özel hayatını deşmesiyle uğraşıyor.





Irak işgalinde işkence, sivil katliam ve yargısız infazları gözler önüne seren 400 bin gizli belgeyi sızdıran Wikileaks’in tepesinde kara bulutlar uçuşuyor. Amerikan medyası dikkatleri sitenin kurucusu Julian Assange’ın özel hayatındaki skandallara çekmeye çalışırken Assange, CIA tarafından kaçırılıp ABD’de yargılanma korkusu yaşıyor. 39 yaşındaki Avustralyalı Assange, Irak’la ilgili belgeleri yayımladıktan sonra kişisel güvenlik önlemlerini arttırdığını söyledi. Londra’da korumalar eşliğinde İsrail’in Kanal 2 televizyonuna konuşan Assange, “Hayatımı kurtarmak için kaçmıyorum ama güvenlik önlemleri almak zorundayım” dedi.



Sahte isimlerle rezervasyon



Assange kaçırılma ihtimaline “Eski bir CIA avukatı, ABD’nin beni ve diğerlerini Amerikan mahkemesine çıkarmaya çalıştığını söyledi” diye değindi. Assange, Pentagon sözcüsü Geoff Morrell’in Kaide’yi kastederek “Wikileaks, yasaları çiğneyerek gizli belgeleri sızdırdı ve bunları düşmanlarımızla paylaştı” suçlamasına “Kaide lideri Usame Bin Ladin’in düşüncelerine giremem. Kaide gibi pek çok insan gerçeğin açığa çıkmasını istiyor, halkılar” yanıtını verdi. New York Daily News gazetesi ise Assange’ın izini kaybettirmek için otellerde takma adla rezervasyon yaptırdığını, kredi kartı kullanmadığını ve saçlarını ağarttığını belirtip “Önlemleri paranoya boyutuna vardırdı” ifadelerini kullandı. Sızıntılardan sonra İsveç’te iki kadına cinsel taciz ve tecavüz suçlamasıyla dava edilen Assange, CNN’den Atika Shubert’e röportaj verirken suçlamalar hatırlatılınca stüdyoyu terk etti.



CNN’e posta koydu



‘Hakkındaki suçlamalar ve mesaj arkadaşlarıyla yaşadığı anlaşmazlıkların Wikileaks’in misyonuna zarar verip vermediği’ sorusu üzerine Assange önce “Eğer son derece önemli röportajı benim özel hayatıma dair sorularla kirletirseniz çeker giderim. Bu, tamamen iğrenç bir durum Atika; kişisel hayatıma saldırarak 104 bin insanın ölümüyle ilgili ifşaatı lekeliyorsunuz” diye çıkıştı. Soru tekrarlanınca Assange, röportajı yarıda kesti.