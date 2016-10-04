WikiLeaks'in kurucusu açıkladı; Amerikan seçimlerini etkileyebilecek belgeler yayınlayacaklar

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, bu haftadan itibaren yeni belgeler yayımlayacaklarını, bunların ABD’deki seçim kampanyası ve Google'ın yanı sıra savaşlar, silah satışları ve petrol endüstrisi gibi konuları içereceğini söyledi. Bu arada, geçen hafta yapılan ilk başkanlık tartışmasının ardından yapılan ankette Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a 5 puan fark attı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Assange, WikiLeaks’in kuruluşunun 10'uncu yılı nedeniyle Berlin’de düzenlenen basın toplantısına, Londra’dan video konferans yoluyla bağlandı.

Wikileaks’in ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerden baskılarla karşı karşıya kaldığını ancak bunlara boyun eğmeyeceklerini söyleyen Assange, “Gelecek on hafta boyunca, her hafta yeni bir grup belgeyi yayımlayacağız” dedi.

Üzerinde “hakikat” yazan siyah bir tişörtle basın mensuplarının karşısına çıkan Assange, ABD seçimlerine ilişkin belgeleri 8 Kasım öncesine yetiştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Assange, “Yayımlayacağımız dosyalar savaşlar, silahlar, petrol, Google, ABD seçimleri hakkında önemli belgeler içeriyor” şeklinde konuştu.

İlk grup belgenin bu hafta yayımlanacağını aktaran Assange, bunların hangi konuda olacağı hakkında ayrıntı vermedi.

Wikileaks kurucusu, yıl sonuna kadar açıklayacakları belgelerin, üç ülkedeki üç büyük kuruluşun ilişkileri hakkında önemli bilgileri gözler önüne sereceğini de öne sürdü.

O haberleri yalanladı

Assange, bu hafta özellikle ABD'de Demokrat Parti Başkan adayı Hillary Clinton’ınseçim kampanyasına darbe vuracak belgeler yayımlayacakları yönündeki spekülasyonları doğrulamazken, bu konuda ABD basınında çıkan haberlerde kendisine atfedilen ifadelerin hatalı olduğunu söyledi.

Assange, Wikileaks’in kendisini yenileyip güçlendirerek faaliyetlerine devam edeceğini, gerekirse kendisinin sitedeki görevini bırakacağını ancak sitenin yayımlarını sürdüreceğini dile getirdi.

"Ekvador’a karşı yapılabilecek baskılar" hakkında da Assange, dünyanın farklı ülkelerinde, farklı kurumlarda Wikileaks’e bilgi aktaran kişiler bulunduğunu, böyle bir girişimi önceden haber alacaklarını kaydetti.

Assange, Wikileaks’i saldırılara karşı güçlendirmek için yeni bir savunma birimi oluşturacaklarını, bu birime de dünya çapından katılımlar beklediklerini ifade etti.

İsveç'te hakkında verilen tutuklama kararı nedeniyle dört yılı aşkın süredir Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde kalan Assange'ın karara yaptığı itiraz geçen ay reddedilmişti. 45 yaşındaki Assange'ın büyükelçilik binasından çıkması halinde şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiliz makamları tarafından tutuklanması ve İsveç'e iade edilmesi bekleniyor.

Clinton farkı açıyor



Geçen hafta yapılan ilk başkanlık tartışmasının ardından yapılan ankette Hillary Clinton, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı iş adamı Donald Trump'a 5 puan fark attı. CNN kanalı ile ORC anket firmasının işbirliğinde yapılan ankette Demokrat Clinton yüzde 47, Cumhuriyetçi Trump ise yüzde 42 oy aldı. Aynı ankette başkanlık yarışındaki diğer adaylar Özgürlükçü (Liberteryan) Parti adayı Gary Johnson yüzde 7, Yeşil Parti adayı Jill Stein ise yüzde 2 oy oranında kaldı. Anketin, geçen pazartesi yapılan ve Clinton'ın "üstünlüğü" ile sona eren ilk başkanlık tartışmasının seçim anketlerinde de eski First Lady'ye yaradığını gösterdiği yorumu yapılıyor. Son haftalarda iki rakip arasında birkaç puana kadar inen farkın yeniden 5 puana kadar çıkmış olmasında, Trump'ın uzun yıllardır vergi ödeyip ödemediğiyle ilgili Amerikan kamuoyundaki tartışmaların da etkisinin olduğu kaydediliyor.