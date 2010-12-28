WikiLeaks'in ilk İsrail belgeleri boş çıktı

T24- Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri belgelerini sızdıran Wikileaks, Dubai'deki El Mebhuh suikastına dair yazışmaları açıklamaya başladı. İsrail gizli servisi Mossad'a mal edilen ve en az 11 ajanın Hamaslı üst düzey yetkili El Mebhuh'un öldürülmesiyle sonuçlanan suikastın belgelerinde ajanların MOSSAD bağlantısına dair bilgi yok.



Dünyanın merakla izlediği ayrıntılar netleştikçe İsrail'in diplomatik batağa sürüklendiği bir suikast operasyonu...

Hamas'ın üst düzey isimlerinden biri olan Mahmud El Mebhuh, Dubai'de otel odasında öldürüldü.

Suikast İsrail'in, pek çok Avrupa ülkesi ve Avustralya ile arasını bozdu.

Çünkü operasyona katılan 10'dan fazla ajanın İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya ve Avustralya'ya ait sahte pasaportları kullanarak Dubai'ye girdiği anlaşıldı.

Avustralya bir İsrailli diplomatı sınırdışı etti, Almanya; Polonya'da yakalanan bir ajanın yargılanmak üzere iadesini istiyor.

"İsrail hakkında neden hiçbir doküman açıklamıyor?" denilen Wikileaks, sonunda o suikaste dair belgeleri de açıklamaya başladı. Ama açıklanan belge yine doğrudan İsrail'i ilgilendirmiyor.

O belgeye göre Birleşik Arap Emirlikleri, El Mebhuh suikastının ayrıntılarını gizli tutmak ve açıklamak arasında kararsız kalmış.

Gizliliğin İsrail'i korumak anlamına geleceği yorumu yapılınca, yetkililer kameralar karşısına geçmiş ve ellerindeki tüm verileri kamuoyu ile paylaşmış.

Suikastle ilgili bir diğer Amerikan Dışişleri yazışmasına göre de, Birleşik Arap Emirlikleri soruşturma için ABD'den yardım istemiş.

O belgede, şüphelilerin çoğunun kullandığı kredi kartlarının Amerika'nın Iowa eyaletindeki bir banka tarafından verildiği belirtiliyor.

Dubai polisi, o kartların kullanıcılarının kimlik bilgileri için Amerika'ya "acil" yardım talebinde bulunmuş.

Amerikan elçilik yetkilileri de talebi FBI'ya göndermiş ve Washington'dan konunun acil oalrak ele alınmasını istemiş.

Yani açıklanan belgelerde saldırganların kimliğine ve MOSSAD bağlantısına dair net bir saptama yok.

Wikileaks'in o konudaki ayrıntıları ne zaman yayınlayacağı merak konusu...