WikiLeaks'in hedefindeki ilk banka açıklandı

T24- Wikileaks, ABD'nin diplomasi belgeleri sızdırırken gelecekteki hedefinin finans sektörü olduğunu açıklamıştı fakat isim vermemişti.Times of London, WikiLeaks'in hedefindeki ilk bankayı açıkladı: Bank of America.

Amerika'daki finans dünyasında panik yaratan bu haberden sonra pek çok bankanın adı gündeme gelmiş ama net bir bilgi elede edilememişti.

Bugün yayınlanan The Times'ın internetten paralı okunan versiyonu Times of London'da ilgili spekülasyonlara bir son verildi ve hedefteki ilk banka açıklandı: Bank of America. Assange gazeteyle yaptığı ropörtajda banka yöneticilerini istifa ettirmeye yetecek, hatırı sayılır miktarda belge ve bilgiye sahip olduklarını ve bunları 2011 yılı başında yayına vereceklerini söyledi.

Assange açıklamasında "Elbette bankanın ve çalışanlarının hak etmedikleri halde bu yayın yüzünden sıkıntı çekmesini istemeyiz ama bazı yöneticiler, açıklayacağımız belgelerin ardından, ahlaklı ve sorumlu bir çalışma ilkesiyle davranırlarsa istifa edeceklerdir" dedi.

Bu akşam Assange'ın MSNBC televizyonunda katılacağı "The Dylan Ratigan Show" programında konuyla ilgili daha da detaylı açıklama yapması bekleniyor.