Wikileaks'in belgelerinde Türkiye de var

T24

Türkiye'den giden kimyasal gaz



Tutuklanan PKK'lılar

Belgelerin büyük bir çoğunluğu Türkiye'den kaçak giriş yaparken ya da Türkiye'ye kaçak geçmeye çalışırken yakalananlarla ilgili.Belgelerin içerisinde en dikkat çekici noktalardan birisi özellikle Sünni isyancıların yoğun olarak faaliyet gösterdiği İskenderiye ve Felluce gibi bölgelerde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda Türkiye vatandaşının tutuklandığının ortaya çıkması.Belgelere göre, ABD ordusu ayrıca çok sayıda Türk kamyon şoförünün kullandığı araçlarda kaçak silah ele geçirdi.Belgelerde bazı bilgiler çıkarılmış durumda. Bu nedenle cümlelerde yer alan eksiklikler, bazı raporların tam olarak anlaşılmasını engelliyor.Çıkarılan kısımlar arasında bazı ülke isimleri de yer alıyor. Örneğin bir belgede, "Irak, _ ve Türkiye sınırında..." ibaresi bulunuyor.Türkiye ve Irak'ın ortak sınır paylaştığı iki ülke bulunuyor: İran ve Suriye. Ancak belgelerde arama yapıldığında İran'ın adına rastlanırken, Suriye'yi içeren hiçbir belge yer almıyor."Saldırı tehdidi" başlığını taşıyan Şubat 2007 tarihli bir belgede, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin önderliğindeki Kuzey Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Kerkük'teki merkez binasına kimyasal bir saldırının bahsi geçiyor.Belgede, çıkartılan kısımlardan birisi söz konusu cümlenin yüklemi olduğu için bu saldırının gerçekleşip gerçekleşmediği ya da yalnızca bir tehdit boyutunda olup olmadığı net değil.Bununla birlikte Şubat 2007'de Kerkük'te El Kaide'nin üstlendiği bir dizi saldırı gerçekleştirilmişti. KYB ve Kuzey Irak Kürdistan Demokratik Partisi'nin binalarına düzenlenen saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmişti. O dönemde bu olayın kimyasal bir saldırı olduğu yönünde herhangi bir bilgi yer almıyordu.Wikileaks'in açıkladığı belgede, "Söz konusu kimyasal gaz, Türkiye'de yaşayan kimliği belirlenemeyen bir Iraklı tarafından sağlandı. (__Yorum -- Kimliği belirlenemeyen Iraklı şu anda Türkiye __'de yaşıyor.)" denildi.Temmuz 2004'te hazırlanan bir belgede Felluce'nin 5 kilometre batısında tutuklanan ve sayısı belirtilmeyen bir grubun, "Türkiye vatandaşı özgürlük savaşçıları" olduğu belirtiliyor.Şubat 2006 tarihli bir belgede de sahte pasaportla giriş yaparken yakalanan bir kişinin haber yapmak için PKK'nın adı verilmeyen bir dağda yer alan eğitim kamplarına gittiğini söylediği ifade ediliyor.Belgeye göre, PKK'nın bir propaganda yayınında çalıştığını ve Türkiye doğumlu olduğunu söyleyen bu kişinin çantasından çıkan kağıtlar, söyledikleriyle çelişki oluşturuyor.Belgenin sonunda bu kişinin Irak polisine teslim edilmesinin risk oluşturacağı vurgulanıyor ancak akıbetiyle ilgili daha fazla bilgi verilmiyor.Mayıs 2005’te meydana gelen bir başka adli olayda da Türkiye pasaportuyla giriş yapmaya çalışan bir kişinin, sınırdaki gümrük görevlisini bıçaklayarak öldürdüğü belirtiliyor.Belgeler arasında ayrıca Türkiye’nin aşırı yağış nedeniyle baraj kapaklarını açmasının sel tehlikesi yarattığı gibi uyarıların yanı sıra Kerkük-Yumurtalık boru hattında meydana gelen patlamalara ilişkin de yazışmalar bulunuyor.