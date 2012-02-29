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Wikileaks'e göre, İsveç Türkiye'nin AB üyeliği aleyhinde lobi yapmış

Bildt’in Balkan ülkelerinin AB’ye üye olması için bastırırken, Türkiye’nin üyeliğine taş koyduğunu iddia edildi.

29 Şubat 2012 10:01

 

T24 - WikiLeaks’in sızdırdığı yazışmalarda, İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt’in AB bünyesinde Türkiye’nin tam üyeliği aleyhinde çok yoğun çaba sarf ettiği iddia edildi.

Marko Papiç adlı uzmanın Eylül 2009 tarihli e-postalarında Bildt’e yakınlığı üstüne basa basa vurgulanan İsveçli bir kaynaktan aldığı bilgilere göre, 90’lı yıllardaki Bosna ve Hırvatistan ile Sırplar arasında arabuluculuk görevi yürüten Bildt’in Balkan ülkelerinin AB’ye üye olması için bastırırken, Türkiye’nin üyeliğine taş koyduğunu şöyle aktardı:

“İsveç Dışişleri Bakanlığı için Balkan işleriyle ilgilenen İsveçli Avrupa Parlamentosu temsilcisine göre, genişlemenin sürmesi için anahtar unsurun Türkiye’nin üyelik sürecini diğer Balkan ülkelerinden ayırmak olduğunu söyledi. Bildt bu konuda ÇOK çalışmış, sırf Fransa ve Almanya’ya, Türkiye’ye genişleme ile diğer genişlemelerin ayrı olduğunu göstermek için İzlanda’yı davet ederek üyeliğine yeşil ışık yakmış.”


Sarkozy İsveç gezisini iptal etti


Eugene Chausovsky adlı uzmanın “Sarkozy İsveç ziyaretini iptal etti” başlığıyla geçtiği bir e-postada da, Fransa lideri Sarkozy’nin, Türkiye’nin AB üyeliği konusunda Bildt ile sıkıntı yaşamamak için, 2 hazirandaki, yani Stockholm’ün AB dönem başkanlığını devralmasından bir ay önce yapacağı İsveç ziyaretini iptal ettiği haberi yer alıyor.

Bu arada Marko Papiç, Bildt’in kişiliğiyle ilgili şu ayrıntıları paylaşıyor: “Bildt’in boyu çok uzun, müthiş bir fotografik hafızası var ve son derece zeki. Başbakan Fredrik Reinfeldt ile de zorlu bir ilişkisi var.(..) İsveç’in de bir dünya gücü olması gerektiğine inanıyor.” Bildt’in yakından tanıdığı Balkanlarda ise iki toplumu “sevmediğine kanaat getirdiği” söyleniyor: Arnavutları ve Hırvatları. Bildt’in Rusya’ya karşı da hayli sert bir tutumu olduğu, daha önce Putin’e “Çetnik” (Sırp aşırı sağcılara verilen sıfat) dediği için Moskova’da da istenmeyen adam haline geldiği belirtiliyor. Bildt’in İtalyan asıllı eşi Anna Corazza da, tıpkı Papiç’in kaynağı gibi AP’de milletvekiliymiş.

 

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