-WIKILEAKS'E BİLGİ SIZDIRAN BANKACI TEKRAR GÖZALTINDA ZÜRİH (A.A) - 19.01.2011 - İsviçre'deki gizli banka hesaplarıyla ilgili olarak Wikileaks internet sitesine bilgi sızdıran bankacı Rudolf Elmer, polis tarafından tekrar gözaltına alındı. Elmer'in, elindeki verileri pazartesi günü Wikileaks'e vermesiyle ilgili yeni bir suçlamayla karşı karşıya olduğu bildirildi. Zürih Bölge Mahkemesi, bir günlük yargılama sonucunda, bugün bankacı Rudolf Elmer'in banka sırlarına ilişkin yasaları ihlal ettiğine hükmederek, para cezasına mahkum etmişti. Elmer savunmasında, eski işvereni Julius Baer bankasının kendisine karşı tutumunu gerekçe göstermiş, ayrıca vergi kaçırdığını ileri sürdüğü hesap sahiplerinin ifşa olması amacıyla bunu yaptığını söylemişti.