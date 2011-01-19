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Dünya

WIKILEAKS'E BİLGİ SIZDIRAN BANKACI PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI   ZÜRİH (A.A)

19 Ocak 2011 21:18

-WIKILEAKS'E BİLGİ SIZDIRAN BANKACI PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI   ZÜRİH (A.A) - 19.01.2011 - İsviçre'de gizli hesap bulundurup vergi kaçırdıkları iddiasıyla 2 bin kişi ve şirketin hesap bilgilerini Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'a veren İsviçreli bankacı, para cezasına çarptırıldı.   Zürih Bölge Mahkemesi, bir günlük yargılama sonucunda bankacı Rudolf Elmer'i, ülkenin oldukça sıkı banka sırları yasalarını ihlal ettiğine hükmederek, 6.000 İsviçre Frangı para cezasına mahkum etti. Yargıç Sebastian Aeppli, iddia makamının 8 aylık hapis istemini ise reddetti.  Elmer duruşma sırasında, eski işvereni Julius Baer'in kendisine eziyet etmesi nedeniyle bunu yaptığını belirtti. Elmer, bir başka amacının da, zengin işadamları ve politikacıların büyük çaplı vergi kaçakçılıklarını deşifre etmek olduğunu ileri sürdü.

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